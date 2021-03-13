علامات تدل على تعرض طفلك للتحرش.. تعرفي عليها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد حادثة التحرش بطفلة المعادي أصبح من الضروري معرفة العلامات التي تؤكد وقوع الطفل أو الطفلة ضحية للتحرش الجنسي، وهذه العلامات أوضحتها الدكتورة إيمان الدمياطي استشاري العلاقات الأسرية، مؤكدة أن هناك بعض الصفات التي يجب من الأمهات والأباء الانتباه إليها، مشددة على أن هذه العلامات تؤكد تعرض الطفل لمكروه خاصة التحرش الجنسي.

وقالت الدمياطي في تصريح لـ«هن»، إنه يٌلاحظ أن الطفل الذي يتعرض للتحرش يكون انطوئي ويبتعد عن التجمعات ولا يلعب مع أقرانه، مشيرة أنه إلى يتسم بالعدائية في أوقات كثيرة خاصة مع من هم في سنه.

وأوضحت أن البكاء المتكرر من الطفل خاصة حينما يكون بكاء دون سبب، يدل على وجود مشكلة كبيرة لدى الطفل ويمكن أن يكون تعرض للتحرش الجنسي.

وحذرت الدمياطي من عدم الاهتمام بانسحاب الطفل من النشاطات المدرسية والنشاطات الترفيهية والرياضية في النادي، لافتة إلى أن الطفل أو الطفلة التي تتعرض للتحرش يعانوا من التأخر الدراسي.

كما كشفت عن علامات متقدمة تفيد تعرض الأطفال للتحرش الجنسي منها الصعوبة في المشي والجلوس والخوف الدائم والنظرات المشتتة والخوف، وعدم الارتياح للأشخاص الموجودين معه في نفس المكان.

ونصحت استشاري العلاقات الأسرية بضرورة التوجه للطبيب النفسي حال ظهور هذه الأعراض على الطفل لإعادة تأهيله نفسيًا بعد الازمة التي تعرض لها.

وتعرضت طفلة للتحرش الجنسي وهتك العرض من شخص في الثلاثينات من عمره في مدخل أحد العقارات بمنطقة المعادي ورصدتها كاميرا المراقبة، وتطوعت سيدة تعمل في معمل للتحاليل لإنقاذها ونشرت الفيديو والذي انتشر بسرعة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ورصدته الجهات المختصة التي ألقت القبض على الجاني وأحالته للنيابة العامة التي أمرت بتحويله للمحاكمة الجنائية العاجلة في واقعة هزت الرأي العام في مصر.