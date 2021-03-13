نصب تذكاري للأميرة ديانا يجمع الأميرين الشقيقين بعد أشهر من الجفاء

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ذكرت صحيفة الصن البريطانية، أن دوق كامبريدج الأمير وليام، وشقيقه الأمير هاري، يخططان للمشاركة في حفل إزاحة الستار عن نصب تذكاري لوالدتهما الراحلة الأميرة ديانا في 1 يوليو المقبل.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن الحفل سيكون مهما للأميرين البريطانيين خاصة أنهما لم يتحدثا مع بعضهما البعض منذ شهور.

الحفل سيقام في حدائق كنسينجتون الملكية في العاصمة البريطانية لندن

وسيتم الحفل في حدائق كنسينجتون الملكية في العاصمة البريطانية لندن، حيث ستكون هذه أول مناسبة يلتقي فيه الشقيقان منذ المقابلة المثيرة للجدل لدوقة ساسيكس ميجان ماركل مع الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري.

وكبرت هوة الخصام في العائلة المالكة البريطانية واتسعت إلى درجة يصعب معها الصلح، الأسبوع الماضي، بعد تصريحات ماركل، زوجة الأمير هاري ضد العائلة.

وكانت ماركل، اتهمت في المقابلة مع أوبرا وينفري، العائلة المالكة، بالعنصرية ودفعها إلى حافة الانتحار، أما الأمير هاري فوجه سهام النقد إلى والده ولي العهد الأمير تشارلز وأخيه وليام، وقال إنهما محاصران داخل الأسرة الحاكمة، وفقا لما ذكرته شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

كما لمحت ماركل إلى أن ابنها «آرتشي»، عومل بشكل غير عادل مقارنة بأبناء عمه الملكيين، الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس.

وأوضحت دوقة ساسيكس، أنها وجدت الحياة الملكية صعبة للغاية لدرجة أنها لم تكن ترغب في البقاء على قيد الحياة في بعض الأحيان، مضيفة أنها عندما لجأت للمؤسسة الملكية طلبا للمساعدة، لم تحصل عليها.

وكان الأمير وليام، نفى أمس الأول الخميس، أن تكون العائلة المالكة عنصرية، وقال إنه لم يتحدث بعد إلى هاري.

وكان هاري وميجان انتقلا إلى كاليفورنيا الامريكية بعد تخليهما رسميا عن واجباتهما الملكية في مارس 2020، كما تم الإعلان في فبراير الماضي أنهما لن يعودا عضوين عاملين في العائلة المالكة، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.