من دراسة الإعلام بأمريكا إلى احتراف البادل في مصر.. «ياسمين» تعود لوطنها بفكر جديد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كان سفرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بمثابة حلم كبير عاشته ياسمين عبادة، 27 عاما، طيلة عمرها، ورغم أنها حققته في سن مبكرة، بعدما قررت دراسة فنون الصحافة والإعلام وتحضير الماجيستير بأمريكا؛ إلا أنها فجأة اتخذت قرارا بالعودة إلى مسقط رأسها مصر، لتبدأ حياتها مجددا، وسط الأهل والأصدقاء، سالكة طريقها نحو لعبتها المفضلة «التنس» التي تحولت فيما بعد إلى احترافها بتحقيقها البطولات، ليس فقط في التنس ولكن في لعبة «البادل» المستحدثة في مصر مؤخرا.

لعبة مناسبة لكل البنات

ومن داخل ساحة البطولة الأولى للبادل بمدينة الجونة، تحدثت اللاعبة عن هذه اللعبة: «ممكن تتعلميها بسرعة، وكل الأعمار بتلعبها، بتجمع بين الإسكواش والتنس، وفعلا لعبة سريعة الانتشار».

وعن شكل اللاعبات وأوزانهم، تابعت «عبادة» خلال حديثها لـ«هن»، بأنها تناسب جميع الأشكال والأوزان من الفتيات، دون الاعتماد على وزن أو طول بعينه.

جئت من أمريكا لأن هنا أفضل

وانتهت محطة اللاعبة المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية عقب تحضيرها الماجيستير، لتعود مجددا إلى مصر، منذ عام مضى: «هنا دفى والناس كلها ممكن تساعدك على عكس هناك إنتي بحريتك لكن للأسف مافيش دفى الأهل والصحاب اللي هنا».

التحرش في أمريكا موجود ومفيش أمان

وعن ظاهرة التحرش الموجودة بكافة الدول، أكدت لاعبة البادل أنها في كل البلاد وعلى رأسهم أمريكا أيضا، قائلة: «هناك مفيش أمان حتى تمشي بعد 12 بليل لوحدك، وأعتقد هنا مهما حصل إنتي وسط أهلك».

وانطلقت مساء، أمس بطولة الجونة الأولى للبادل احتفالا بأكاديمية البادل الجديدة، التي تعد واحدة من أكبر دورات «البادل تنس» في الملاعب البانورامية المتكاملة التي أنشئت حديثا بمدينة الجونة.

ومن المقرر أن تستمر البطولة على مدار ثلاثه أيام، بداية من 11 إلى 13 من مارس الجاري.