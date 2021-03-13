«ندى» تساعد الفتيات على السفر خارج مصر: «الرياضة باسبورك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بجسد رياضي ممشوق، وأداء مميز، وحضور قوي، خطفت ندى زاهر، 27 عاما، من الإسكندرية، الأنظار إليها خلال اليوم الثاني من بطولة البادل تنس، التي تستضيفها مدينة الجونة.

ندى زاهر، احترفت رياضة التنس، اقتداءً بشقيقها، قبل أن تبدأ رحلتها مؤخرا، منذ سنوات قليلة مع لعبة البادل، تحديدا عقب عودتها من الولايات المتحدة الأمريكية.

البطولة عالمية على أرض مصرية

تشيد لاعبة البادل، التي حققت نقاطا كبيرة خلال مشاركتها، بتنظيم أول بطولة بادل في مصر بمدينة الجونة، مؤكدة أن الملاعب كنظيراتها العالمية رغم أنها تستضيف بطولة محلية.

ندى: سبت أمريكا عشان خاطر مصر

تؤكد اللاعبة العشرينية، أن احترافها التنس بمنتخب مصر الوطني، كان سببا في تأهيلها لمنحة الرياضة، بجامعة كولومبيا في نيويورك بأمريكا، قائلة: «قعدت هناك 6 سنين دراسة وشغل وخدت خبرة، ووقتها لقيت أن بلدي أولى، وكمان اقعد مع أهلي وصحابي».

وأكد «ندى» أن الفرق بين أمريكا ومصر في اللعبة، هو عدم تدخل الآخر في حسابات اللاعبة وتركها تأخذ قراراتها دون ضغط.

بساعد بنات تسافر برة تدرس

ربما تجربة «ندى» كانت دافعا لها لتكرارها مع الفتيات:«سفري كان له خبرة كبيرة وفايدة قررت أنها تعم على غيري».

مشروع قررت لاعبة مصر تدشينه لنقل خبراتها، مؤكدة خلال حديثها لـ «هُن»: «المشروع بتاعي هو أن الرياضة باسبورك، ومتسجل بالفعل، وبيساعد البنات اللي بتلعب رياضة التنس أو سكواش، أو غيرها أنها تاخد منحة للدراسة في كولومبيا زيي بأمريكا».

وانطلقت مساء الخميس، بطولة الجونة الأولى للبادل احتفالاً بأكاديمية البادل الجديدة، التي تعد واحدة من أكبر دورات البادل تنس في الملاعب البانورامية المتكاملة التي أنشئت حديثاً بمدينة الجونة.

ومن المقرر أن تستمر على مدار ثلاثه أيام، بداية من 11-13 مارس الجاري.