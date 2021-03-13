غير الكبدة.. أطعمة تعمل على زيادة الحديد في الجسم

القاهرة - سمر حسين - صحة

حذر بعض الأطباء من الإفراط في تناول الكبدة لاحتوائها على البيورينات والتي ينتج عنها حمض اليوريك أسيد، والتي تتسبب مستوياته العالية في الدم، الإصابة بمرض النقرس، بالإضافة لاحتوائها على الكوليسترول مما يضر مرضى ضغط الدم والسكري.

ومن بدائل الكبدة التى تعمل على تقوية المناعة وزيادة الحديد كما ذكرها موقع «healthy line».

اللحوم الحمراء

تعتبر اللحوم الحمراء المصدر البديل عن الكبدة، حيث يحتوى 75 جراما من اللحوم الحمراء على 2.4 ملليجرام من الحديد.

صفار البيض

من العناصر الغنية بالحديد، إذا يساعد تناول بيضتين على زيادة نسبة الحديد.

المحار

تعتبر المأكولات البحرية بشكل عام من أهم الأمثلة على أطعمة غنية بالحديد وعالية الامتصاص أيضًا.

البقوليات

البقوليات من الأطعمة الغنية بالحديد، ومن أشهرها الفول والفاصولياء، فول الصويا.

الحمص

ثلاث أرباع كوب من الحمص يمد الجسم بما يقارب 2.2 ملليجرام من الحديد، بالإضافة إلى جرعات عالية من البروتينات، وهو خيار ذكي ومثالي للأشخاص النباتيين ويسهل إضافته إلى العديد من الأطباق.

العدس

العدس هو أحد البقوليات ويحتوى على كميات عالية من الحديد، إذ يمدك ثلاث أرباع كوب من العدس المطبوخ بحوالي 4.9 ملليجرام من الحديد، وهو مصدر غني بالألياف الغذائية التي تساعد على خفض معدلات الكوليسترول في الدم والسيطرة على مستويات السكر.

السبانخ المطبوخة

تعتبر السبانخ المطبوخة من الأطعمة الغنية بالحديد، حيث يمد نصف كوب من السبانخ المطبوخة الجسم بما يقارب 3.4 ملجم من الحديد، بالإضافة للبروتين، والألياف، والكالسيوم وفيتامين أ.

الفواكه المجففة

يعد المشمش المجفف، والزبيب، والتمور، من الأغذية الغنية بالحديد، إذ تحتوي 100 جرام من الفاكهة المجففة على 0.8 مليجرام من الحديد.

الرمان

يعد الرمان من الفاكهة الغنية بالحديد، والكالسيوم، والبروتين، والكربوهيدرات، والألياف والعديد من الفيتامينات، والمعادن الأخرى.