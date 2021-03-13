استشاري نسا وتوليد يوضح أعراض الحمل وأسباب تأخره.. فيديو

القاهرة - سمر حسين - صحة

أوضح الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد النسا والتوليد بكلية طب قصر العيني، أن هناك علامات تشير إلى حدوث الحمل، أثناء حديثه لـ «هُن»، موضحا أسباب تأخره.

أعراض الحمل

تأخر الدورة الشهرية

على المرأة متابعة أسباب تأخر الدورة الشهرية، لذلك يجب كتابة أول يوم في نزول الدورة لمعرفة ميعاد الدورة التالية، وفي حال تأخرها تقوم السيدة بعمل اختبار حمل في الدم، لأنه أكثر دقة من اختبار الحمل في البول.

ظهور بعض الأعراض

منها الشعور بالغثيان، آلام الثدي، تكرار التبول أكثر من مرة في اليوم، الرغبة في النوم أكثر من الطبيعي.

أسباب تأخير الحمل

وأوضح الاستشاري أسباب تأخر الحمل مؤكدا أنه لابد من تعريف تأخر الإنجاب بأنه مرور عام على الزواج دون حدوث حمل.

وتوجد عدة أسباب لتأخر الحمل

بالنسبة للسيدات مشكلات في التبويض وهذا يؤدى إلى تأخر الإنجاب.

مشكلة في الرحم، أو في عنق الرحم.

بالنسبة للرجال تنحصر في السائل المنوي للرجل.

مشكلات في العلاقة الزوجية ومنها عدم حدوث علاقة زوجية في الوقت الصحيح لها.

بعض الحالات غير معلومة السبب.

واختتم حديثه أنه مع تطور العلم توجد حلول عدة لمختلف مشكلات الحمل.

أشهر وسائل منع الحمل غير الهرمونية

ومن أشهر وسائل منع الحمل

اللولب

من أشهر وسائل منع الحمل غير الهرمونية، فهو وسيلة طويلة المفعول يساعد على منع الحمل من 5-7 سنين.

ويجب التأكد من تركيب اللولب بشكل صحيح منعا لحدوث الحمل، ويفضل استخدامه للسيدات في حالة الولادة مرة سابقة، ولا يستخدم للزوجات الجدد.

الوسيلة الهرمونية

أقراص منع الحمل

تنقسم إلى نوعين ثنائية الهورمون وأحادية الهورمون

ثنائي الهورمون، يوجد منه نوعان ويصلح للسيدات غير المرضعات لأنه يعمل على تقليل اللبن، وتأخذ الجرعة قرصا يوميا لمدة 21 يوما.