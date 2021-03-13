القاهرة - سمر حسين - صحة

قدم الشيف شربيني، طريقة عمل سلطة المكرونة بالفاصوليا الحمراء، من خلال برنامجه «الشيف»، المذاع عبر قناة «cbc»، وهي الطريقة التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.

مقادير سلطة المكرونة بالفاصوليا الحمراء

- مكرونة

- حمص

- فاصوليا حمراء مسلوقة

- بصل

- طماطم

- خيار

- جزر

- مايونيز

- ملح

- فلفل

- زيت

طريقة تحضير سلطة المكرونة بالفاصوليا الحمراء

1- اسلقي المكرونة في ماء وزيت وملح

2- ابشري الجزر والخيار وضيفي اليهم الحمص والفاصوليا المسلوقة

3- أضيفي شرائح البصل والطماطم ثم صبي المايونيز والملح والفلفل والزيت

4- أضيفي المكرونة واخلطيها وقدميها