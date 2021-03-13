ميجان ماركل تتقدم بشكوى رسمية لهيئة أوفكوم ضد المذيع بيرس مورجان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تقدمت دوقة ساسكس زوجة الأمير هاري، ميجان ماركل، بشكوى رسمية لهيئة تنظيم الاتصالات في بريطانيا، المعروفة باسم «أوفكوم» ضد المذيع البريطاني بيرس مورجان، وفقا لما ذكرته قناة العربية الإخبارية.

وقالت الهيئة البريطانية، إنها تلقت الشكوى رسميا بخصوص تعليقات مقدم برنامج «جود مورنينج بريتين»، على المقابلة التي أجرتها ماركل مع مقدمة البرامج الأمريكية أوبرا وينفري.

كما تحقق هيئة تنظيم الاتصالات في بريطانيا في تعليقات «مورجان»، بعد تلقيها 41 ألف شكوى، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وكانالمذيع البريطاني البالغ من العمر 55 عاماً، انسحب من البرنامج الذي يبث على قناة «آي.تي.في» البريطانية، بعد أن صعد انتقاداته لـ ماركل، في أعقاب مقابلتها مع وينفري التي قالت خلالها إنها فكرت بالانتحار أثناء إقامتها في بريطانيا.

وكتب «مورجان»، بعد استقالته، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة تويتر، إنه في الاثنين قال إنه لم يصدق ميجان ماركل خلال مقابلتها مع أوبرا، مضيفا إنه بعد وقت لإعادة النظر في هذا الرأي ما زال لا يصدقها.

مورجان: حرية التعبير مبدأ يسعدني الموت دفاعاً عنه

وأوضح مورجان، لمتابعيه على تويتر البالغ عددهم 7.8 مليون، أن حرية التعبير مبدأ يسعده الموت دفاعاً عنه، موجها شكره لكل الحب والكراهية، وقال إنه انسحب لتمضية المزيد من الوقت مع آرائه.

ونشر مقدم برنامج جود مورنينج بريتين المستقيل، مع تغريدته صورة لرئيس الوزراء البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية ونستون تشرشل مع مقتبس عن حرية التعبير.

وكانت ميجان ماركل، قالت في وقت سابق من الشهر الجاري، خلال مقابلة استمرت ساعتين مع أوبرا وينفري، إن العائلة المالكة رفضت مناشدتها الحصول على مساعدة نفسية.

وأشارت ماركل، في المقابلة، إلى ان صحتها النفسية أصبحت سيئة للغاية لدرجة أنها كانت تفقد الرغبة في الاستمرار على قيد الحياة بسبب فقدان الحرية التي شعرت بها بعد انضمامها إلى العائلة المالكة.

وأضافت ماركل، أن أحد أفراد العائلة طرح أسئلة بشأن لون بشرة طفلها المنتظر حينئذ.