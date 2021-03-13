بعد حب استمر 12 عاما وزواج 5 سنوات.. سارة تخرج من حياة القديس كاسياس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد قصة حب استمرت 12 عاما، توجت بزواج دام 5 سنوات، أعلن أسطورة نادي ريال مدريد الإسباني، في حراسة المرمى، إيكر كاسياس، الملقب بـ «القديس»، أمس الجمعة، الانفصال عن زوجته سارة كاربونيرو.

وقال كاسياس وكاربونيرو في بيان، إن حبهما كشريكين يأخذ منحى جديدا، حيث سيستمران معا في مهامهما كآباء مخلصين لطفليهما مارتين 7 سنوات، ولوكاس 4 سنوات.

كاسياس وكاربونيرو: الأولوية هي مشاركة رفاهية طفلينا وحمايتهما

وأوضح الثنائي، أن قرار انفصالهما تم اتخاذه باتفاق متبادل، وأضافا أنه سيبقى الاحترام والمودة والصداقة دائما، والأولوية هي مشاركة رفاهية طفليهما وحمايتهما حتى يكبرا في بيئة مستقرة.

وكانت علاقة كاسياس وسارة خرجت إلى العلن في عام 2009، حتى تزوجا في 20 مارس 2016.

وخاض كاسياس مسيرة زاخرة مع ريال مدريد في الفترة من 1999إلى 2015، وخاض 725 مباراة، وشهد النادي تتويجه بـ19 لقبا، أبرزها 3 في دوري أبطال أوروبا، و5 في الدوري الإسباني واثنان في كأس اسبانيا.

وكان حارس مرمى النادي الملكي، أعلن في 4 أغسطس 2020، اعتزاله كرة القدم عن 39 عاما بعد مسيرة زاخرة بالألقاب دامت أكثر من 20 عاما في الملاعب، أبرزها مع ريال مدريد والمنتخب الإسباني الذي توج معه بطلا للعالم في عام 2010، وفقا لما ذكرته شبكة يورو نيوز الإخبارية الأوروبية.

وحمل كاسياس، شارة قيادة المنتخب الإسباني الذي خاض معه 167 مباراة دولية، وكان ضمن تشكيلة ذهبية أحرزت 3 ألقاب كبيرة متتالية هي كأس العالم 2010، وكأس أوروبا 2008 و2012.

كما حافظ كاسياس على وجوده في التشكيلة المثالية للاتحاد الدولي لكرة القدم، 5 سنوات متتالية بين 2008 و2012.

وفي فبراير الماضي، احتل كاسياس المركز الثاني ضمن قائمة أفضل 50 حارس مرمى في العالم منذ 30 عاما، بحصوله على 260 نقطة، وفق تصنيف المركز الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم.