السلطات الأفغانية تتراجع عن قرار منع الطالبات فوق الـ12 عاما من الغناء

عدلت السلطات الأفغانية، عن قرار ييقضي بمنع الطالبات فوق الـ12 عاما من الغناء على الملأ وفي الفعاليات الاحتفالية، وفقا لما ذكرته شبكة روسيا اليوم الإخبارية الروسية.

وأبلغ رئيس إدارة العاصمة الأفغانية كابول التعليمية، كل المدارس عبر البلاد، أن الطلاب والطالبات يمكنهم الغناء على الملأ إذا ما سمحت لهم أسرهم.

وأضاف المسؤول الأفغاني، أن التعليمات السابقة بمنع مثل تلك المشاركة لم تنقل بشكل ملائم وأنها خلقت نوعا من سوء الفهم.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم الوزارة الأفغانية، نجيبة آريان، إنه تم إلغاء المذكرة، التي ذهبت إلى جميع المناطق التعليمية في العاصمة، موضحة أن واضعيها أساؤوا فهم الغرض منها.

من جانبها، أشارت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، إلى إرسال مذكرة جديدة في وقت لاحق، نصت على حظر المجموعات الموسيقية لكل من الفتيات والفتيان في المدارس الثانوية.

وأضافت المذكرة، أن الهدف ليس منع الفتيات من الغناء ولكن منع الفتيان والفتيات من المشاركة في المناسبات العامة التي يمكن أن تنشر فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وكانت رسالة من مديرية التعليم تم تسريبها لوسائل الإعلام، الأربعاء الماضي، أشارت إلى أنه لن يسمح للطالبات الأكبر من 12 عاما بالغناء في الاحتفالات العامة، إلا إذا كان جميع المشاركين في الحدث من الإناث، وفقا لما ذكرته صحيفة الوطن السعودية.

وأوضحت الرسالة في ذلك الوقت، أنه لن يُسمح للفتيات الأكبر من 12 عاما بالتدريب على يد مدرس غناء من الذكور.

وأكدت متحدثة باسم وزارة التعليم صحة الرسالة، وقالت إن القرار ينطبق على جميع مقاطعات أفغانستان، البالغة عددها 34، موضحة أن القرار تم اتخاذه بعدما اشتكى أولياء أمور وطلبة من أنهم لا يستطيعون التركيز على الدروس بسبب ممارسة الغناء، لكن الوزارة لم تتناول سبب تطبيق الحظر على الفتيات فقط.

وكانت الروائية، الناشطة في مجال حقوق المرأة، حميرا قادري، قالت في وقت سابق، إن هذه القاعدة قوضت أحد أكثر الإنجازات الإيجابية في السنوات الماضية، وهو حق الغناء للفتيات.

وكانت لجنة حقوق الإنسان المستقلة الأفغانية، قالت في وقت سابق، إن قرار منع المراهقات من الغناء ينتهك حقوق الطفل وغير دستوري.

من جانبه، وإثر المذكرة، احتل وسم IAmMySong الترند في أفغانستان حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عدة مقاطع لفتيات يغنين في تحد للقرار الصادر.

وجاء الجدل حول منع الطالبات فوق الـ12 عاما من الغناء على الملأ وفي الفعاليات الاحتفالية، في الوقت الذي سعى نشطاء حقوق المرأة وجماعات المجتمع المدني لضمان وجود المكاسب الهشة لحقوق الإنسان التي تحققت على مدى 20 عاما الماضية في البلاد في محادثات السلام الجارية بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية.

