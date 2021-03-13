القاهرة - سمر حسين - تعتبر المسقعة من الأكلات التي يفضلها الكثيرون، لذلك نقدم لك طريقة عمل مسقعة الدجاج بالبشاميل، على طريقة الشيف الشربيني، مقدم برنامج الشيف على سي بي سي سفرة.

المكونات

باذنجان حلقات.

دجاج مفروم.

بصل مفروم.

ثوم كرات كرفس.

زعتر.

شرائح فلفل ألوان.

فلفل حار.

طماطم مبشورة.

صلصة طماطم.

دقيق.

لبن.

كريمة.

زبدة.

طريقة عمل مسقعة الدجاج بالبشاميل

يشوح البصل والثوم ومرقة الدجاج في الزيت ويضاف فلفل حار وكرات ثم يضاف الدجاج

تتبل بالملح والفلفل وتضاف الصلصة والطماطم إلى الخليط

البشاميل:

في حلة أخرى يشوح الدقيق في الزبدة حتى يلون ثم تضاف مرقة دجاج واللبن والكريمة على النار ويقلب الخليط حتى يثقل القوام

يدهن البيركس بالبشاميل ويضاف خليط الدجاج ثم ترص شرائح الباذنجان ثم طبقة أخرى من الدجاج ويضاف البشاميل

ثم طبقة أخرى من الباذنجان والدجاج وتزين بالفلفل الألوان ورشة زعتر وتغطى بالبشاميل

ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج.