الامارات | وفاة 8 مرضى "كورونا" انقطع عنهم الأوكسجين في مستشفى أردني

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 8 مرضى "كورونا" انقطع عنهم الأوكسجين في مستشفى أردني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مصدر طبي أردني اليوم عن وفاة ثمانية من مرضى كورونا (حسب أرقام أولية) صباح اليوم جراء انقطاع الأكسجين داخل مستشفى السلط الجديد الحكومي، فيما أصيب عدد من المرضى بحالات اختناق وحالتهم "خطرة".

وقال وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة صخر دودين لـتلفزيون “المملكة” إن وزير الصحة وصل لمستشفى السلط بعد أنباء عن انقطاع الأكسجين فيه، وأنه اجتمع مع المسؤولين في المستشفى.

ولاحقا ذكرت صحيفة "الغد" الأردنية أن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أوعز بتشكيل لجنة على أعلى المستويات بمشاركة النيابة العامة للتحقيق بما حدث في مستشفى السلط.

وكانت قوة أمنية كبيرة قد تواجدت في محيط المستشفى احترازيا.

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