الامارات | جنيفر لوبيز تفسخ خطوبتها.. وتبحث عن سبب جيد للضحك

شكرا لقرائتكم خبر عن جنيفر لوبيز تفسخ خطوبتها.. وتبحث عن سبب جيد للضحك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فسخت المغنية جنيفر لوبيز ولاعب البيسبول أليكس رودريغيز خطوبتهما، في نبأ أوردته وسائل إعلام أميركية أمس وأثار صدمة بين محبي الثنائي.

وكانت لوبيز (51 عاما) تتشارك حياتها مع رودريغيز (45 عاما) منذ أربع سنوات، وقد اشتريا سويا العام الماضي منزلا بقيمة قُدّرت بأربعين مليون دولار في ميامي بولاية فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة.

ولم يؤكد لوبيز ورودريغيز المعلومات التي أوردها خصوصا موقعا «بايج سيكس» و«تي إم زي».

ولا تزال المغنية والممثلة موجودة حاليا في جمهورية الدومينيكان حيث تشارك في تصوير عمل فني. ونشرت أمس مقطعا مصورا يظهرها تضحك خلال مشاركاتها في برامج تلفزيونية مختلفة، مرفقة المنشور بدعوة المتابعين إلى «إيجاد سبب جيد للضحك اليوم».

أما لاعب البيسبول السابق فنشر على الشبكة عينها صورة له على متن يخت قبالة سواحل ميامي.

ورغم أن كثيرين فوجئوا بنبأ الانفصال، غير أن ذلك لم يكن حال الجميع. فنقلت مجلة «بيبل» عن مصدر لم تسمّه قوله إن هذا الأمر «كان متوقعا منذ زمن بعيد».

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