منها فرشاة شعر.. 8 أشياء عليك استبدالها كل عام حتى لا تتسبب ضررا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

ليس الطعام فقط هو ما له تاريخ انتهاء، لكن هناك العديد من الأدوات المنزلية التي يجب استبدالها كل عام، نظرا لأن استخدامها بعد انتهاء صلاحيتها يتسبب في العديد من المشاكل الصحية.

هل تخيلت يوما أن للأحذية الرياضية وفرشاة الشعر، وغيرها من الأشياء قد يكون لها تاريخ صلاحية؟

- ألواح التقطيع البلاستيكية:

تحتوي ألواح التقطيع من أي مادة سواء كانت بلاستيك أو خشب على الكثير من البكتيريا، لذا من أجل الحفاظ صحة أفراد الأسرة يوصي الخبراء بتغييرها مرة واحدة على الأقل في السنة، وفقا لما ذكر موقع "brightside".

- مقشرة:

تميل آلية التقشير إلى التلاشي والصدأ والباهت بسرعة كبيرة، لذلك من الأفضل تغييرها مرة في العام، تجنبا لتعرض صحتك لبعض المشاكل الصحية.

- زيت الزيتون وجوز الهند:

بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها، تفقد العديد من الزيوت خصائصها المفيدة، ومن بينها زيت الزيتون وجوز الهند، لذلك يجب استخدامها لمدة 12 شهرًا فقط.

- فرشاة شعر:

حتى عند غسله جيدًا، تصبح الجزيئات الصغيرة التي تجعل شعرك أكثر اتساخًا بشكل أسرع وتجعله هشًا، حيث يمكن أن للبكتيريا التي تعيش في الشقوق الدقيقة للفرشاة أن تسبب حكة الجلد وقشرة الرأس والعديد من مشاكل الشعر.

لذلك يوصي الخبراء بغسل فُرش الشعر مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، واستبدالها مرة في السنة على الأقل.

- العلب البلاستيكية:

يجب التخلص منها كل عام، لأن هذه المنتجات تبدأ في التحلل مع الاستعمال والغسل المتكرر وتطلق مواد كيميائية شبيهة بالإستروجين، يمكن أن تسبب مشاكل صحية خطيرة مثل مرض السكري والسمنة.

- طلاء الأظافر:

العمر الافتراضي لطلاء الأظافر هو عام واحد، وللحفاظ عليه يجب وضعه بالقرب من مصادر الحرارة والضوء، لأنه يؤدي إلى زيادة سمكه وتغير لونه، ونتيجة لذلك انتهاء صلاحيته بشكل أسرع.

- الأحذية الرياضية:

صلاحيتها تصل إلى سنة واحدة، حيث يفقد الحذاء الرياضي الراحة التي يوفرها لقدميك بعد اجتياز من 250 إلى 300 ميل، بالإضافة إلى زيادة الضغط على المفاصل، وبالتالي يصبح غير مريح وغير مناسب.

- أكياس الغبار للمكانس الكهربائية:

لجعل عملية التنظيف فعالة وجعل المكنسة الكهربائية تدوم لأطول فترة أطول، يجب تنظيف أكياس الغبار على فترات منتظمة بعد كل استخدام، حتى لا يتم انسدادها بالبكتيريا والعفن والغبار.

كما يوصي مصنعو المكانس الكهربائية بتغيير أكياس الغبار كل 12 شهرًا.