6 طرق تساعدك على إزالة الروائح الكريهة من الملابس والمناشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

عندما نغسل ملابسنا، نتوقع خروجها من المجفف برائحة نظيفة ومنعشة، ولكن تبقى بعض الروائح الكريهة عالقة في الملابس والمناشف.

وفيما يلي، عدة طرق تساعد على إزالة الرائحة الكريهة من الملابس والمناشف، كما أوضح موقعا "commonsensehome" و"farmersalmanac".

1-الخل الأبيض:

يساعد على إزالة البقع والرائحة، كما أنه يساعد على إزالة المنظفات المتراكمة على الملابس، لذا كل ما عليكِ سوى استخدام كوبا من الخل الأبيض في دورة الشطف (بدلاً من منعم الملابس).

بالإضافة إلى أن غسل المناشف في الماء الساخن بكوب كامل من الخل الأبيض (دون منظف) يساعد على إزالة الرائحة الكريهة.

2-صودا الخبز:

صودا الخبز يمكنك رشها مباشرة مع ملابسك في الغسالة، لذا قومي بوضع حوالي 1/4 إلى 1/2 كوب من صودا الخبز لكل دورة.

3-البوراكس:

للتخلص من رائحة المناشف الكريهة قومي بنقع المناشف في حوض من الماء الساخن و1/2 كوب من مسحوق البوراكس لمدة ساعة قبل الغسيل، ثم قومي بغسل ملابسك كالمعتاد.

4-ضوء الشمس:

يساعد التعرض لأشعة الشمس على قتل الميكروبات المسببة للرائحة، ويساعد نسيم الهواء اللطيف على تحسين تدفق الهواء إلى جميع الزوايا والشقوق.

5-الملح:

قم بإذابة نصف كوب من ملح الطعام في دلو أو وعاء كبير نصف مملوء بالماء الدافئ، ثم قومي بنقع قطعة الملابس أو المنشفة ذات الرائحة الكريهة به، ثم قومي بغسلها بالطريقة المعتادة.

6-غسول الفم:

يساعد غسول الفم بشكل جيد على إزالة الروائح الكريهة من الملابس والمناشف، لذا ما عليكِ سوى صب بعض غسول الفم ثم الانتظار لمدة 30 دقيقة، ثم قومي بغسلها كالمعتاد.