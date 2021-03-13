أصحاب هذه الفصيلة من الدم أكثر عرضة للإصابة بالنوبة القلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، كانت أمراض القلب أحد الأسباب الرئيسية للوفيات على مستوى العالم، لكن يجب أن تكون حذرًا بشكل خاص إذا كان لديك فصيلة دم ليست من نوع O. نعم ، وفقًا لما ذكر موقع timesofindia.

الدراسة

وفقًا لدراسة حديثة، تم نشرها بجمعية القلب الأمريكية، وقامت بتحليل أكثر من 400000 شخص فإن الأشخاص الذين لديهم فصيلة دم غير O هم في الواقع في خطر متزايد للإصابة بنوبة قلبية، اكتشف الباحثون كيف يمكن لفصيلة الدم أن تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية، ووجدوا أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم A أو B لديهم مخاطر مجتمعة أعلى بنسبة 8 في المائة للإصابة بالنوبات القلبية من أولئك الذين لديهم فصيلة الدم O.

وأجريت دراسة مماثلة شملت أكثر من 1.36 مليون شخص من قبل الجمعية الأوروبية لأمراض القلب في عام 2017. ووجدت هذه الدراسة أيضًا أن الأشخاص الذين ليس لديهم فصيلة دم من نوع O هم أكثر عرضة بنسبة 9٪ للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، وخاصة النوبات القلبية .

قارن الباحثون فصيلة الدم A و B مع فصيلة الدم O. ووجدوا أن الأشخاص ذوي فصيلة الدم B معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بنوبة قلبية، وفقًا للدراسة، زاد خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب (النوبة القلبية) لدى الأشخاص ذوي فصيلة الدم B بنسبة 15 في المائة مقارنةً بأفراد فصيلة الدم من النوع O.

الأشخاص ذو فصيلة الدم A هم الأكثر عرضة للإصابة بفشل القلب

الأشخاص ذوو فصيلة الدم A لديهم خطر متزايد للإصابة بفشل القلب بنسبة 11٪ مقارنة بفصيلة الدم O. كلاهما شكل من أشكال أمراض القلب، ولكن فشل القلب يميل إلى التطور تدريجياً بينما تحدث النوبات القلبية بشكل مفاجئ. يمكن أن تؤدي النوبة القلبية إلى فشل القلب بمرور الوقت.

لماذا يحدث ذلك؟

وفقًا للجمعية الأوروبية لأمراض القلب، يمكن أن يرجع زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية أو قصور القلب بين مجموعات الدم غير من النوع O إلى حقيقة أنهم أكثر عرضة للإصابة بجلطات دموية، وأوضحت دراسة أُجريت عام 2017 أن الأشخاص من فصيلة الدم من غير O لديهم تركيز أكبر من العامل غير Willebrand ، وهو بروتين تخثر الدم المرتبط بأحداث التخثر.

كان الأشخاص ذوو فصيلة الدم A والنوع B أكثر عرضة بنسبة 44 في المائة للإصابة بتجلط الدم، وهو تكوين جلطة دموية، وتلعب جلطات الدم دورًا رئيسيًا في الإصابة بالنوبات القلبية، فهي يمكن أن تسد الشريان التاجي وتسعى جاهدة للحصول على عضلة القلب من الأكسجين والمواد المغذية ، مما يؤدي إلى الإصابة بنوبة قلبية