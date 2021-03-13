3 طرق بسيطة للتخلص من وبر الملابس في 5 ثوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

وجود الوبر بالملابس أمر مزعج جداً، ويسبب تلفها بسهولة، ويجعلها قديمة وغير صالحة مع الوقت.

ولهذا نقدم لكم 3 طرق بسيطة للتخلص من وبر الملابس في ثوان معدودة، وفق ما نقل موقع ""wikihow.

1- استخدام أسطوانة الوبر:

يمكنك الحصول عليها في الأسواق في قسم الغسيل، وكل ما عليك فعله هو نزع الغلاف عن جزء الأنبوب ولفه عبر الثوب، واستخدم تلك الحركة في جميع الاتجاهات، وستلاحظ أن أسطوانة الوبر أصبحت أقل لزوجة وبعد ذلك سيختفي كل الوبر الموجود على الملابس.

2-صنع اسطوانة لإزالة الوبر في البيت:

ستحتاج إلى لفافة من شريط التغليف العريض وأداة فرد المخبوزات، ثم قم بفرد القليل من الشريط اللاصق عليها وضع النهاية على أحد طرفي الأداة، وتأكد من أن الجانب اللاصق من الشريط موجهاً لك، ثم قم بتمشيتها في كل الاتجاهات على الملابس وبعد ذلك سيزول كل الوبر.

3- لف الشريط اللاصق على يديك:

قم بلف الشريط على يدك مع إغلاق أصابعك، وتأكد من توجيه المنطقة اللاصقة باتجاهك وامشي برفق على المنطقة المرغوب معالجتها، واستمر في التربيت على الثوب، وفي أقل من 5 ثوانِ ستلاحظ اختفاء كل الوبر بمنتهى السهولة.