8 ماسكات طبيعية تجعل بشرتك مثل المشاهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تحلم الفتيات في الحصول على بشرة نقية صافية وخالية من الحبوب وما شابه، مثل المشاهير والنجمات.

ولأن المنتجات الكيماوية لها أثر سلبي على البشرة، فضلا عن ارتفاع أسعارها، نستعرض لكم بعض المكونات الطبيعية التي تساعدك على ذلك، من خلال الماسكات، وذلك بحسب ما ذكر موقع "Brightside" .

1- ماسك التقشير بياض البيض:

سوف ينقي هذا الماسك المسام ويفتحها ويمنع تكوين البثور السوداء:

افصلي الصفار عن البيض.

اخفقي بياض البيض.

خذي منشفة ورقية واغمسيها في بياض البيض وضعيها على وجهك.

اتركيه يجف ثم قشريه برفق.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ، وضعي كريم مرطب.

2- ماسك الأفوكادو بالعسل:

عندما تشعرين بالتعب وتحتاجي إلى بعض الاسترخاء، فإن بشرتك كذلك، سيقوم هذا الماسك براحة بشرتك وتصفيتها وجعلها مثل الأطفال:

1/2 أفوكادو

1/4 كوب دقيق الشوفان

1 ملعقة كبيرة خل تفاح

2 ملعقة كبيرة عسل

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

اغسلي الأفوكادو وقشريها ثم اهرسيها، ضيفي الشوفان واخلطيهم ثم نضيف باقي المكونات، ضعي الخليط على بشرتك.

اتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم اغسليه بالماء.

3- قناع صفار البيض بزيت الزيتون:

قناع صفار البيض هو مفيد لعلاج حب الشباب ويجعل البشرة صافية ويزيل البثور السوداء

فعندما تشعري أن بشرتك متعبة وبحاجة إلى التغذية، فهذا هو الماسك الذي يجب استخدامه.

خذي بيضة وافصلي الصفار عن البياض.

اخلطي الصفار مع 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

أضفي قطرة من الزيت العطري المفضل لديك (اللافندر أو الورد يعملان جيدًا).

ضعيه على بشرتك واتركيه لمدة 20 دقيقة.

اغسليه بالماء الدافئ.

4- بطاطا مهروسة مسلوقة مع اللبن وزيت اللوز:

سيساعدك هذا الماسك على التخلص من حب الشباب وتفتيح لون بشرتك.

خذي حبة بطاطس واسلقيها ثم اهرسيها.

أضفي ملعقتين صغيرتين من الحليب أو بودرة الحليب وملعقة صغيرة من زيت اللوز.

ضعي المزيج على بشرتك واتركيه لمدة 20 دقيقة.

اغسليه بالماء الدافئ.

كرريه من 2-3 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل نتيجة.

5- ماسك الطماطم:

يعرف هذا الماسك بأنه يساعد في التخلص من شعر الوجه وتنظيف المسام كما أن له تأثير على تفتيح لون بشرتك بدرجة كبيرة.

خذي حبة طماطم وقشريها واضغطي على العصير في وعاء (بدون البذور واللحم).

خذي ملعقة كبيرة من عصير الطماطم واخلطيه مع ملعقة كبيرة من الجيلاتين وملعقة كبيرة من الحليب وامزجيهم جيدا.

سخني الخليط في حمام بخاري (ضع الوعاء الذي يحتوي على الخليط في وعاء أكبر من الماء المغلي).

أضف بضع قطرات من العسل واخلطيه مرة أخرى.

اتركيه يبرد قليلاً ثم ضعيه على الجلد.

اتركيه ليجف تماماً، ثم انزعيه بلطف.

6- ماسك اللبن بالشوفان:

هذا الماسك لترطيب البشرة وتنعيمها:

خذي ملعقتين كبيرتين من دقيق الشوفان.

اطحنيهما في الخلاط حتى يتحول إلى بودرة

خذي ملعقتين كبيرتين من الحليب الدافئ واخلطيه مع البودرة.

أضفي1 ملعقة صغيرة زيت زيتون وامزجيه مرة أخرى.

ضعي المزيج على وجهك واتركيه لمدة 10-15 دقيقة.

وبعد ذلك اغسليه بالماء الدافئ.

7- اسكراب الخيار والليمون:

يعرف هذا الماسك بأنه رائع لتفتيح لون البشرة وإزالة العيوب والشوائب وتنظيف المسام:

-امزجي شريحتين مقشرتين من الخيار مع 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

يُصفّى المزيج ويُسخّن على نار خفيفة.

-أضيفي ملعقتين كبيرتين من مسحوق الجيلاتين وقلبي لمدة دقيقة.

اتركيه ليبرد.

-استخدمي فرشاة لوضعه على بشرتك.

-اتركيه يجف تمامًا، ثم قشريه برفق.

8- ماسك العسل:

ماسك مغذي 100٪ لبشرتك لتستخدميه كل يوم فلا يوجد منه أي ضرر:

3 ملاعق صغيرة عسل (يفضل الخام)

1/3 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

اخلطي كلا المكونين ثم ضعيه على بشرتك.

اغسليه بالماء بعد 10 دقائق.