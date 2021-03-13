قدّمت الشيف غادة جميل، طريقة عمل بيتزا الدجاج بالجبن، من خلال برنامجها «على قد الإيد»، المذاع عبر قناة «CBC سفرة»، إذ يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.

مقادير عمل بيتزا الدجاج بالجبن

دجاج مفروم

بهارات دجاج

بيضة

جبنة شيدر مبشورة

جبنة بارميزان مبشورة

ملعقة تباسكو

ملح وفلفل

زعتر جاف

فلفل أخضر حار

صوص بيتزا

جبنة موتزاريلا

طريقة عمل بيتزا الدجاج بالجبن

يخلط الدجاج المفروم مع البهارات والبيضة والجبنة الموتزاريلا والبارميزان

يدهن ورق زبدة بالزيت ويفرد خليط الدجاج المفروم

توضع في الفرن حتى تمام النضج

تترك لتبرد

تدهن بصوص التاباسكو

يضاف على الوجه الجبن وصوص البيتزا والفلفل الحار

توضع في الفرن حتى تسيح الجبن

تقطع ويضاف على الوجه المزيد من صوص التاباسكو وتقدم