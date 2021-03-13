زوجة حسام غالي: اتجوزنا في 6 شهور.. ولم أقدر ظروف عمله في البداية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت مصممة الأزياء، لميس أبوالفتوح، زوجة الكابتن حسام غالي، إنها عندما تزوجت من «حسام» كانت صغيرة في السن، لافتة إلى أنهما أعجبا ببعضهما البعض في البداية، وتقدم لها، وبعد الخطبة عرض عليها الزواج بعد عدة أشهر، وكانت وقتها في الجامعة، وهو كان محترفًا في إنجلترا، وبالفعل تم الموضوع والزواج خلال ست شهور.

وأضافت «أبوالفتوح» في لقاء مع برنامج «معكم» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الجمعة، أنه شخص على قدر كبير من المسؤولية، وفي البداية لم تستوعب فكرة التزامه بالعمل.

ولفتت إلى أنها في بداية حياتهما لم تكن تقدر جيدا ظروف عمله، ولكن في النهاية استوعبت ذلك، موضحة أنه يساندها أيضا في مجال عملها، مؤكدة أنها تختار له كل الملابس التي يظهر بها.

حسام غالي يروي تفاصيل ارتباطهما

وقال حسام غالي، إنه تعرف عليها وبعد ذلك تحدثا في الهاتف كثيرا، وبعدها طلب أن يتقدم لوالدها، وكان حصل على إجازة لمدة يوم واحد فقط، واتفق معه على موعد الساعة الثامنة مساء، وبالفعل كان في الموعد المحدد تماما، وهذا أعجب والدها الذي قال إنه ملتزم بمواعيده.

وأوضح، أنه تقدم لها وتمت الخطبة وعزم المنتخب كله، واتفقا على موعد كتب الكتاب، وتم الزفاف في عدة شهور، وكانت هناك مشاجرات في بداية حياتهما بسبب رفضه للخروج، وبدأت تتفهم هذا في النهاية أنه لديه «كارير» يرغب في أن يعبر به لبر الأمان، وتفهمت هذا أخيرا أن من يرغب في النجاح يجب عليه الالتزام، حتى لو رفض الخروجات والسهر وغيرها من هذه الأمور.

وحل حسام غالي، عضو مجلس الشيوخ، وزوجته لميس أبوالفتوح، ضيفين على الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج «معكم» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الجمعة، حيث تحدثا عن حياتهما الشخصية، وحياته العملية والرياضية.