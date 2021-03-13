زوجة حسام غالي: كان بيسمعني أغاني وطنية ويتأثر أوي.. ومكنش بيفوت «رأفت الهجان» كل ما يتعرض

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أكدت لميس أبو الفتوح، زوجة حسام غالي، قائد النادي الأهلي السابق، وعضو مجلس النواب بالتعيين، أنها شعرت بسعادة كبيرة، بعد اختيار زوجها للبرلمان، موضحة أنه وطني جدا بالأساس، قائلة: «من واحنا مخطوبين، وكان هو في لندن، يقعد يسمعني في أغاني وطنية ويتأثر أوي، وكما يقعد يتفرج على أفلام وطنية، ويتأثر جدا بيها، ومسلسل رأفت الهجان طالما بيتعرض، بيقعد يتفرج عليه».

وأضافت «أبو الفتوح»، خلال لقائها رفقة زوجها، مع برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة cbc، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أن زوجها حرص على إخفاء أنباء اختياره للتعيين بمجلس النواب، حتى تم الإعلان الرسمي عن الأمر، قائلة: «وقتها سألته حسام دول بيقول إنك في مجلس النواب، وكان رده عليا لأ مش حقيقي ده أي كلام، وبعد حبة قام قايلي، آه ده حقيقي».

وأشارت زوجة اللاعب، إلى أنها كانت تشعر بأن هذا المنصب، سيجد زوجها فيه نفسه بشكل كبير، كونه يحب بلده وطنه، لدرجة أن قصة حبهما بنيت على أغنية «قولنا هنبني وأدينا بنينا السد العالي».

وهنا تدخل حسام غالي، قائد الأهلي السابق، في الحديث، معترضا على أن كل الأغاني التي كان يسمعها لزوجته في فترة الخطوبة، أغاني وطنية، كاشفا عن أن هناك أغنيات أخرى، كان يسمعها لها، وموضحا أنها كانت تعيش يومه بشكل شبه كامل، ولهذا كانت تستمع إلى الأغنيات التي يحبها، وكان من بينها أغنيات وطنية كثيرة، كونه لاعب مغترب يعيش في بلد غير بلده بحكم احترافه الخارجي.

وخاض «غالي»، أكثر من تجربة إحترافية أوربية، بدأها بنادي فينورد الهولندي، ثم توتنهام الإنجليزي، ومنه إلى ديربي كاونتي الإنجليزي أيضا، قبل أن يخوض تجربة احترافية بالدوري السعودي من بوابة نادي النصر السعودي، ليعود بعدها إلى النادي الأهلي، الذي اعتزل وهو يرتدي قميصه.