الهالات السوداء تحت العين وطرق لعلاجها: منها اللوز وعصير البطاطا

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعتبر الهالات السوداء من المشكلات التي تفقد الفتاة جمالها وحيويتها، ويوجد مكون طبيعي يساعد على التخلص من مشاكل البشرة ويساعد كل فتاة على الظهور بشكل جميل وجذاب.

ويتمتع اللوز بخصائص تساعده على التخلص من الهالات السوداء منها كما ذكرها موقع times of india.

فوائد اللوز للعناية بالبشرة

- يحتوي على فيتامين «هـ»:

اللوز غني بفيتامين «هـ»، وهو فيتامين أساسي للعناية بالبشرة، وهذا الفيتامين يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والهالات السوداء عن طريق تحفيز إنتاج الكولاجين وحماية البشرة الحساسة حول العينين.

«المنجنيز» و«النحاس» الموجودان في اللوز، يساعدان على محاربة الجذور الحرة مع زيادة إنتاج الأنسجة للحفاظ على صحة البشرة تحت العين.

من العناصر الغنية بفيتامين «ب»، ويعتبر من العناصر الفعالة لعلاج التجاعيد تحت العين، كما إنه يعزز صحة الشعر.

- يحتوى على البيوتين:

البيوتين، غني بفيتامين «ب»، ويحافظ على صحة الجلد ويعتقد أنه فعال ضد التجاعيد تحت العين. كما أنه يعزز صحة الشعر.

- يحتوي على أحماض دهنية:

منطقة تحت العين معرضة بسهولة للتصبغ بسبب جلدها الرقيق، لذا فإن الأحماض الدهنية الموجودة في اللوز مثل حمض اللينوليك وحمض الأوليك تساعد على ترطيب البشرة الجافة تحت العين ويمنعان تكون الخطوط الدقيقة.

ومن العلاجات الأخرى للهالات السوداء

- جل الألوفيرا:

يحتوي جل الصبار على الألوين، وهو مركب يساعد في منع تصبغ الجلد، وترطيب البشرة. ويمكنك وضع ملعقة صغيرة من جل الصبار حول العينين، وتدليك المنطقة المصابة.

- الخيار:

يحتوي الخيار على خصائص مذهلة لتفتيح البشرة، كما يعد أفضل علاج للتخلص من الهالات السوداء.

- عصير البطاطا:

تستخدم لعلاج الهالات السوداء، إذا تحتوى على عوامل تبييض تقلل السواد حول العين.

- قناع الطمي

يساعد على التخلص من الهالات السوداء تحت العين.