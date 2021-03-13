قدمت الشيف غادة جميل، طريقة عمل كب كيك الشوفان بالموز، وذلك من خلال برنامجها «اتفضلوا عندنا» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضيرها بخطوات بسيطة وسهلة في المنزل.

مقادير عمل كب كيك الشوفان بالموز

- كوب وربع شوفان.

- 2 موز- ملعقة صغيرة قرفة

- ملعقة فانيلا

- زبادي يوناني

- بلو بيري

- توت أحمر

- 2 ملعقة عسل

- مكسرات مجروشة

- فراولة شرائح

طريقة عمل كب كيك الشوفان بالموز

- يهرس الموز ويخلط مع الفانيليا والقرفة والعسل الأبيض

- يضاف الشوفان ويقلب كل الخليط

- يشكل الخليط قاعدة في ورق الكب كيك المرشوش بالزيت فى صينية الكب كيك.

- يوضع في الفرن حتى النضج ثم يترك ليبرد.

- يزال من ورق الكب كيك ويضاف على الوجه الزبادي اليوناني.

- يضاف على الوجه التوت والفراولة والمكسرات ويقدم.