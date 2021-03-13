القومي للمرأة: الستر للمتحرشين يدفعهم للإجرام بشكل أعنف

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة ناهد عبدالحميد، عضو المجلس القومي للمرأة، إن تحرش أحد الرجال بمنطقة المعادي بطفلة صغيرة فعل قبيح ناتج عن شخص عديم الإنسانية حاول هتك عرض طفلة لا تدرك ما سوف يحدث لها بعد اصطحابه لها، لافتة إلى أن وعيها منخفض للغاية: «لم يرحم ضعف الطفلة، وهي في سن أبنائه».

وأضافت «عبدالحميد»، خلال استضافتها ببرنامج «الجمعة في مصر» الذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد والمذاع على فضائية «MBC مصر»، أن ستر مثل هؤلاء المجرمين يدفعهم للإجرام بشكل أكبر وأعنف بعد ذلك، وهو ما لا يجوز أن يتم مع مثل هؤلاء الأشخاص: «أكيد دي مش أول واقعة ليه».

وأوضحت أنه بعد تعديل عدد من القوانين الخاصة بختان الإناث، تراجعت نسب الفتيات اللاتي يجري ختانهن بشكل كبير في المجتمع، لافتة إلى أن أيضا عدد حالات التحرش قلت بعدما زاد فضح المتحرشين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت أن هناك عددا كبيرا من القوانين القوية التي من شأنها إنهاء ظاهرة التحرش والاغتصاب في المجتمع المصري بشكل كبير، ولكن لا يطبق جزءٌ كبيرٌ منها، وهو ما يؤدي إلى وجود مثل تلك الظواهر وعدم اختفائها.

وكانت واقعة التحرش بطفلة صغيرة في منطقة المعادي، شغلت مصر خلال الساعات الماضية، وكان بطلها شاب تحرش بطفلة وكشفته كاميرا مراقبة، قبل أن تتمكن إحدى السيدات من مواجهته وإنقاذ الطفلة بعدما شرع بالفعل في التحرش بها في مدخل إحدى العمارات بمنطقة المعادي، وهي الواقعة التي عُرفت إعلاميًا بـ«متحرش المعادي».