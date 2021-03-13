كندة علوش تكشف عن أكثر عيب تكرهه في عمرو يوسف «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حلت الفنانة السورية كندة علوش ضيفة على برنامج «أسرار النجوم» مع الإعلامية إنجي علي، عبر إذاعة «نجوم F.M»، حيث كشفت خلال اللقاء عن العديد من أسرار حياتها الشخصية، وعلاقتها بزوجها الفنان عمرو يوسف.

كندة علوش تكشف عن أكثر ما تكرهه في عمرو يوسف

وبسؤالها عن أكثر عيب تكرهه في زوجها عمرو يوسف، قالت «كندة»: «على طول يبقى ماسك الموبايل وتكلميه ميبصش، بس ساعات بيصعب عليا بيكون جاي من الشغل تعبان عايز يفصل وأنا ببقى عايزة أرغي وهو عايز يفصل، فيمسك الموبايل يلعب لعبة ويريح دماغه فبكلمه مش بيرد دي حاجة ممكن تستفزني».

أما عن طباع الفنان عمرو يسوف، قالت الفنانة: «عمرو اجتماعي أوي وبيحب الخروج هو أكتيف (نشيط) عني، إنما أنا ممكن ترميني على الكنبة أسبوعين تلاتة هتلاقيني زي ما أنا».

كندة علوش: مبحبش عمليات التجميل

وخلال اللقاء ذاته، أوضحت كندة علوش، أنها لا تخاف من التقدم في العمر، كما أنها لم تفكر في ذلك على الإطلاق، موضحة أن يوم عيد ميلادها لا يفرحها أو يخيفها من التقدم في العمر، فهي لم تعطِ لنفسها مساحة للتفكير في هذه النقطة.

كما كشفت «كندة»، أنها قرأت قبل ذلك أن الطاقة والروح لا تتقدم في العمر، فيمكن أن تجلس مع شخص عمره 10 سنوات لكن روحه عجوزه، والعكس أيضًا، ووجهت نصيحة أنه لابد من المحافظة على النفس حتى تصبح طاقة إيجابية.

أما عن اتجاهها لإجراء عمليات التجميل، فقالت الفنانة السورية إنها لا تحبها، لكن كل شخص لديه الحرية في الطريقة التي يهتم بها بنفسه وشكله.

كندة علوش تحتفل بميلاد شقيقة عمرو يوسف

وخلال يناير الماضي، احتفلت «كندة» بعيد ميلاد شقيقة زوجها الفنان عمرو يوسف، التي تدعى علا يوسف، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وشاركت متابعيها، صورة جمعتها بشقيقة زوجها، وأرفقت تعليقا عليها باللغة الإنجليزية، قائلة: «عيد ميلاد سعيد لأختي وصديقتي المقربة، بتمنى ليكي كل الخير في هذا العالم، بحبك كتير، وحياتي مكانتش هتبقى كده من غير وجودك».