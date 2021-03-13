أحلام تشارك متابعيها رومانسيتها مع زوجها: قطعة من روحي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مواقف رومانسية عديدة جمعت الفنانة الإماراتية أحلام، وزوجها رجل الأعمال، مبارك الهاجري، حيث تحرص الفنانة عادة على مشاركة صور بمواقف عاشتها، مع متابعيها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، التي جاء آخرها، أمس، بعدما نشرت الفنانة مقطع فيديو جمعها مع زوجها، عقب غيابه عنها لمدة سنة كاملة.

وعلقت «أحلام» على الفيديو قائلة: «نورت قلبي وبيتك ومكانك، نورت قلبي يا حبيبي».

وأطلت الفنانة الإماراتية، خلال الفيديو مرتدية أزياء سوداء فضفاضة غير منقوشة، التي نسقتها مع حجاب قاتم اللون، مع حرصها على ارتداء الكمامة، خلال احتضان زوجها وتقبيله، بينما ظهر زوجها بجلباب أبيض اللون سادة مع كمامة باللون نفسه.

مواقف جمعت أحلام وزوجها

وخلال أكتوبر من العام الماضي، نشرت «أحلام»، عبر حسابها بتطبيق «إنستجرام» صورة رومانسية جمعتها بزوجها، ووجهت خلالها رسالة دعم له خلال مرضه، مدونة عليا: «يا لومي فيك يا أبو محمد الغالي، حبيبي ألف سلامة عليك، وما تشوف شر وجعا مل جاك تكفير يارب، ويارب تطلع من المستشفى قريب، وسامحني إني بيعدة عنك وما أقدر أجي عندك، وأشيلك مثل ما أنت دايما شايلني، لا خلاني منك الله، أبويا وحبيبي وصديقي وأخويا وقطعة من قلبي».

إطلالة وسط الثلوج

وخلال ديسمبر 2019، نشرت الفنانة الإماراتية صورة «سيلفي» بصحبة زوجها، أثناء تواجدهم وسط الثلوج في إحدى الدول، وعلقت عليها قائلة: «الله لا يغير علينا».

الاحتفال بعيد ميلاد ابنهما

وفي مارس من العام ذاته، احتفلت الفنانة الإماراتية بعيد ميلاد ابنها «فاهد» بصحبة زوجها، في صورة جمعتهم، وعلقت عليها: «كل عام وأنا أحمد ربي عليك، كل عام وأنا أشوفك تكبر قدام عيني، كل عام وأنا أفتخر بيك يا قطعة من روحي وقلبي يا عيوني اللي أشوف بها، وقلبي اللي يدق في صدري».