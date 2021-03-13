مي عمر تتألق في جلسة تصوير جديدة.. ومتابعون: جميلة وعسل

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مجموعة من الصور خلال خضوعها لجلسة تصوير جديدة، لصالح إحدى المجلات.

وخلال الصور، ظهرت «مي» مرتدية فستان أنيق من اللون «الزيتي»، ذو أكمام طويلة فضفاضة، وتوسط منطقة البطن حزام جلدي أسود ذو «توكة» ذهبية، واعتمدت تسريحة الشعر الانسيابي، والماكياج الإسموكي، الذي تناسب مع لون بشرتها.

الصور تنال استحسان المتابعين

وسرعان ما نالت الصور استحسان الآلاف من المتابعين، فجاء من بين التعليقات: «حلوة أوي، عسل، جميلة».

سعر صادم لحقيبة مي عمر في إحدى حلقات مسلسل لؤلؤ

وخلال إحدى حلقات مسلسل «لؤلؤ»، ظهرت مي عمر، وهي تحمل حقيبة باللون البني الفاتح، لفتت بها الأنظار.

وجاءت الحقيبة بمقابض قصيرة، ومزينة بحزام ذهبي، من ماركة hermes، ويتخطى سعرها الـ20 ألف دولار أمريكي، ما يزيد على 312 ألف جنيه مصري، من توقيع ماركة hermes، نقلا عن موقع authentic watches.

وآخر أعمال مي عمر مع المخرج محمد سامي، في مسلسل «نسل الأغراب» الذي تولى سامي تأليفه أيضًا، وهو من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر، ومن إنتاج سينرجي.

بطولة مي عمر لمسلسل «لؤلؤ»

والجدير بالذكر، أن المسلسل الدرامي «لؤلؤ»، الذي تصدر محركات البحث وقت عرضه على مدار الأشهر القليلة الماضية، شاركت «مي» في بطولته مع نخبة من الفنانين، من بينهم، أحمد زاهر، نرمين الفقي، هيدي كرم، نجلاء بدر، إدوارد، ومن إخراج زوجها محمد سامي.

وجاءت أحداث العمل في إطار درامي اجتماعي، حول رحلة صعود وكفاح فتاة تدعى «لؤلؤ»، والتي تتمكن بصوتها العذب صعود سلم المجد، وتصبح مطربة شهيرة، وتتحول حياتها رأسا على عقب، وسط عدد من المفاجآت المثيرة مع من حولها.