في ذكرى صعود أول امرأة الفضاء.. 5 سيدات كررن الإنجاز في الهندسة والفن والرياضة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يحتفل العالم اليوم بذكرى صعود أول امرأة للفضاء الخارجي، إذ شهد عام 1937 صعود «فالينتينا تيريشكوفا» للفضاء في رحلة «فوستوك 6»، لتكون بذلك أول امرأة تقوم بالمشاركة في تلك المغامرة.

وتوالى بعد ذلك تكرار التجربة، إذ حرص عدد من السيدات بعد ذلك على أن تكون لهن تجارب مبكرة في الصعود للفضاء، ولكن لم تنجح إي منهم في الوصول إلى القمر.

وعلى مدار سنوات طويلة، استطاعت المرأة أن تفعل الكثير لإثبات أنها لن تكون أقل عطاء من الرجال في مختلف المجالات.

ونستعرض من خلال هذا التقرير، أبرز قصص سيدات حصلن على لقب «أول امرأة» خلال السنوات القليلة الماضية، كالتالي:

1- أول امرأة تترأس قسم هندسة الطيران

في عام 2001، تقلدت الدكتورة المصرية عواطف حامد، منصب رئيس قسم هندسة الطيران والفضاء بكليات الهندسة، فهي مديرة مركز الدفع الذكي وإدارة الحياة المتقدمة وأستاذ بهندسة الفضاء.

وانتقلت الدكتورة عواطف حامد للدراسة في جامعة سينسيناتي بالولايات المتحدة الأمريكية من مصر عام 1968، وكانت الطالبة الوحيدة في قسم الطيران المقيدة بالدراسات العليا. وبعد أن أكملت درجتي الماجستير والدكتوراة، بدأت التدريس في جامعة سينسيناتي.

2- أول امرأة تحصل على جائزة إنجاز مدى الحياة

واستطاعت منى ذو الفقار، الفتاة المصرية أن تحصل على جائزة أول امرأة في العالم تحصل على جائزة الإنجاز مدى الحياة التي تقدمها مجلّة International Financial Law Review في الشرق الأوسط.

3- أول امرأة تتولى تدريب فريق رجال لكرة القدم

واستطاعت الكابتن مها جنود السورية، أن تحصل على لقب أول امرأة تتولى تدريب فريق رجال لكرة القدم في العالم العربي، وهو فريق محافظة دمشق.

4- أول مغنية راب

وكانت كاردي بي الأمريكية هي أول مغنية «راب» امرأة في التاريخ تصل للمركز الأول بأغنيتين لها، ضمن قائمة أفضل 100 أغنية على موقع Billboard.

5- أول امرأة سمراء البشرة تحصد لقب ملكة جمال بريطانيا

وحصلت دي آن كنتيش، على لقب أول امرأة سمراء البشرة تحصل على لقب ملكة جمال بريطانيا منذ إطلاق المسابقة قبل 66 عاما.