استشاري يحذر من هشاشة العظام: يصيب النساء أكثر من الرجال ويؤدي لكسور

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد هشاشة العظام، من الأمراض الشائعة بين الأشخاص الذين لديهم هرمونات معينة أكثر أو أقل مما ينبغي في أجسامهم، وقد يتتسبب ذلك في ضعف العظام وكسور في العمود الفقري بشكل خاص، بحسب ما ذكره موقع «mayoclinic».

أعراض الإصابة بمرض هشاشة العظام

ومن أبرز أعراض الإصابة بهشاشة العظام، وفق الدراسات، آلام الظهر الناتجة عن تآكل الفقرات، وقصر القامة، وانحناء الوقفة، وسهولة الإصابة بكسور العظام عن المعدل المتوقع.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عزازي، استشاري جراحات العظام والمفاصل، أن من أهم الأسباب التي قد تعرض للإصابة بمرض هشاشة العظام؛ العوامل الوراثية، ونقص تناول الكالسيوم، وزيادة نسبة النحافة للجسم وجراحات الجهاز الهضمي.

وأضاف لـ«هن» أن هشاشة العظام تعد من الأمراض الخطيرة التي تصيب العظام، وتزداد نسبة الإصابة بها لدى النساء، إذ أثبتت كثير من الدراسات أن تجاهل المرض وعدم الاهتمام به قد يؤثر بالسلب على حركة الجسم، ما قد ينتج عنه في كثير من الحالات انكماش العظام، وكسر عظمة الورك، وكسر فقرات العمود الفقري، وحتى السرطان.

أسباب الإصابة بمرض هشاشة العظام

وشدد استشاري العظام على تجنب التدخين، والحد من انخفاض نسبة الكالسيوم في العظام، وهرمون التستوستيرون للرجال، المسؤول عن صحة العظام، والحرص الشديد للنساء على رفع نسبة هرمون الإستروجين المتحكم في قوة العظام وصلابتها.

بعض النصائح لتجنب الإصابة بمرض هشاشة العظام

وفي السياق ذاته أضاف «عزازي» أن اتباع نظام صحي جزء أساسي في خطة الوقاية من هشاشة العظام ، موضحا أن الوقاية قد تشمل الآتي:

1- التمارين

تساعد التمارين الرياضية في بناء العضلات وإبطاء فقدان العظام

2- فيتامين «د»

الكثير يصاب بنقص فيتامين «د» ولا يعلمون مدى خطورة نقصه، إذ يؤثر على العظام بشكل سلبي لأنه يعد عنصرا رئيسيا في تكوين العظام وامتصاص الكالسيوم، وقد يحصل عليه من خلال أشعة الشمس أو من المكملات الغذائية.

3- البروتين

يعد البروتين من العناصر الأساسية لبناء العظام، وليس شرطا أن تكون اللحوم هي المصدر الوحيد للبروتين، فمن الممكن الحصول على نسبة البروتين المطلوبة من خلال تناول فول الصويا والمكسرات والبقوليات والبذور والبيض والحليب ومشتقاته.

4- الكالسيوم

الاهتمام الزائد بتناول الكالسيوم يحافظ على صلابة عظام الجسم ومن المهم معرفة مصادر الحصول عليه، وهو يتواجد في الحليب ومشتقاته، والخضروات الورقية، والصويا، وفيتامين سي، والسلمون.

5- وزن الجسم

الحفاظ على وزن مناسب يفيد العظام والحذر من النحافة الزائدة التي تهدد صحة العظام وتؤدي للهشاشة المبكرة والكسور.