منها تقوية المناعة.. فوائد مذهلة للنوم في الهواء الطلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

إلى جانب التغذية الجيدة والتمارين الرياضية، غالبًا ما يوصف النوم بأنه الركن الثالث للصحة، حيث يمكن أن تتأثر جودة النوم بالعديد من الأمور بما في ذلك التوتر والقلق والضوضاء ودرجة حرارة الضوء الاصطناعي وجودة الهواء.

وقد أظهرت العديد من الدراسات في السنوات الأخيرة، أن إحدى الطرق المفاجئة التي تمنحك الشعور بنوم هادئ، بالإضافة إلى العديد من الفوائد الأخرى، هي الانتقال من النوم في الداخل إلى الهواء الطلق، للاستفادة مما يلي:

- الضوء الطبيعي

يساهم التعرض لأشعة الشمس الطبيعية، في ضبط ساعة جسمك لتكون أكثر انسجاما مع إيقاعات الساعة البيولوجية الطبيعية، ما قد يعزز النوم بشكل أفضل، وفق ما أوضحه موقع "sleepjunkies".

- تغير مستويات الميلاتونين

تشير دراسة أخرى في كلية الطب بجامعة هارفارد في بوسطن، أن التعرض لإضاءة الهواتف أو الكمبيوتر قبل النوم له تأثير سلبي على جودة النوم، حيث يمنع إنتاج هرمون الميلاتونين المعروف باسم "هرمون النوم"، الذي بدوره أن يؤثر على قدرة الجسم على تنظيم درجة حرارة الجسم، وضبط مستويات ضغط الدم ومستويات الجلوكوز، لذا ينصح بالنوم في الهواء الطلق بعيدا عن هذه الأجهزة للاستفادة من الميلاتونين.

- يزيد من مستويات المناعة لديك

أظهرت دراسة في اليابان أن قضاء نحو ساعتين في الهواء الطلق يوميا يساعد على انخفاض ضغط الدم، وانخفاض معدلات النبض، وكذلك ضبط مستويات خلايا الدم البيضاء، بالإضافة إلى يمكن أن يعزز قدرة الجهاز المناعي على محاربة العدوي والفيروسات.

- تحسين وظائف المخ

يستخدم المخ الكثير من الأكسجين الذي نتنفسه مثلما تعمل عضلات الجسم، لذا يساهم الهواء النقي في تحسين وظائف المخ وتعزيز القدرة على التفكير بشكل سليم، لذا فإن النوم بالخارج ليس مجرد تجربة مريحة وخالية من التكنولوجيا، ولكنه سيكون مفيداً أيضاً لجسمنا وعقلنا.

- التقليل من التوتر

أظهرت دراسة نُشرت في مجلة البيئة والسلوك أن مجرد رؤية الأشجار يساعد في تخفيف التوتر، بالإضافة إلى تبدو أن الأصوات المهدئة في الهواء الطلق، تساهم أيضا في تقليل مستويات التوتر وتحسين الحالة المزاجية لديك.

- التقدم في العمل

يوضح بعض العلماء أن العمل في المكاتب المغلقة والجلوس أمام شاشات الكمبيوتر لعدد من الساعات اليومية، يرفع من مستويات ثاني أكسيد الكربون بالجسم، ما قد يتسبب في الشعور بالصداع ومشاكل التنفس، لذلك يساهم النوم في الخارج بصورة منتظمة في منح الجسم والعقل الراحة اللازمة لكى يتقدم ويتطور في العمل.