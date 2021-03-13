كم سيكلفك الحصول على ابتسامة المشاهير؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

يتعب الكثير من الناس في محاولة الحصول على ابتسامة بيضاء، مثل المشاهير، ويعتقد العديد أنها تكلف الكثير من المال، ولا يعرفون ما التقنيات المستخدمة.

ولكن في وقتنا هذا يوجد العديد من الوسائل التي تساعدك في الحصول على ابتسامة بيضاء والشعور بثقة، بحسب ما ذكر الدكتور نصر أحمد القايد استشاري طب وجراحة الفم وعلاج اللثة في جامعة القاهرة، موضحا لـ"الخليج 365"، أن ذلك يكون يكون من خلال تقنية الفنيرز واللومينيرز.

وكان قديماً يتم تبيض الأسنان بتقنية تسمي الطربوش، وهو يغطي السِنة كاملة من كل الجوانب، ولتركيبه يتطلب نحت السِنة من 1.2 مللي أو 2 مللي، ولكن اكتشف الأطباء أنه يؤدي هذا إلى إضعاف الأسنان، ويضر بالعصب، لذلك ظهرت تقنية جديدة تسمى الفنيرز.

ما هو الفنيرز؟

مع تقدم التكنولوجيا والأدوات ظهرت هذه التقنية، وهي أقل خطورة من الطربوش، وتغطي السِنة من الأمام فقط، ولتركيبه يتطلب نحت السنة من 1.5 أو 1.8 مللي.

وتؤخذ العينة للمعمل وتُصنع من طبقة من السيراميك، ويختار المريض درجة اللون الذي يريده، وهنا يكون الضرر أقل على السِنة.

اللومينيرز:

ومع تقدم التكنولوجيا، توصل الأطباء إلى تقنية اللومينيرز، وهي المعروفة حالياً والأكثر استخداماً، وذلك بسبب أنها لا تترك أي ضرر على السنة، حيت يتطلب نحت إلى 3.0 مللي وبذلك لن يتضرر العصب.

هل يتناسب اللومينيرز مع كل الناس؟

يحتاج تركيب اللومينيرز إلى وجود الكثير من المينا في السِنة، لأن تلك التقنية تعتمد على المينا الموجودة في الأسنان، فإذا كانت بنسبة قليلة يمكن أن يقلل هذا من العمر الافتراضي لها ويضر بالسنة.

ويرجع وجود المينا إلى عوامل وراثية عند الأشخاص، لذلك من الخطوات المهمة هو معرفة إن كان اللومينيرز يتناسب مع أسنانك أم لا قبل تركيبه.

ما سعرها؟

كلما كانت التكنولوجيا المستخدمة المواد جيدة، زاد السعر ويرجع أيضا للطبيب الذي ستذهب له، وتتراوح الأسعار من 2000 إلى 3000 جنيه.

كيفية العناية بها وهل يتغير لونها؟

تكون طرق العناية بها مثل الطرق المعتادة، وهي تنظيف الأسنان مرتين في اليوم، ولا يُنصح باستخدام معجون أسنان به مواد تبيض طبيعية، مثل البيكنج صوداً.

ونتجنب تعريضها لقضم أي شيء حاد حتى لا تتضرر، مثل فتح المكسرات أو قضم الأقلام أو أي أغراض حادة مشابها لذلك.

وينصح أيضا بالتقليل من التدخين، وعند تناول الكافيين مثل الشاي والقهوة، يتم غسل الأسنان بعدها مباشرة، حتى لا تترك أي أثر، كما يجب زيارة الطبيب مرة كل 6 أشهر للفحص الكامل والاطمئنان عليها.

ولا يتغير لونها مع الوقت طالما يتم الاعتناء بها بشكل الصحيح، وأيضا يرجع ذلك إلى نوع المادة المستخدمة في صنعها، فمن أفضل الماركات هي الألمانية والأمريكية، ويجب الابتعاد عن الصينية والكورية.

هل يوجد أي ضرر منه؟

الضرر الوحيد يكون عند الأشخاص التي توجد عندهم نسب التسوس عالية، فبذلك يكون هناك احتمالية كبيرة لوقوع اللومينيرز والأسنان أيضاً، لذلك يجب الاهتمام بها قبل محاولة تبيضها.