الامارات | الأيام التراثية.. موعد جديد مع الاحتفاء بالماضي الجميل

شكرا لقرائتكم خبر عن الأيام التراثية.. موعد جديد مع الاحتفاء بالماضي الجميل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس معهد الشارقة للتراث، رئيس اللجنة العليا لأيام الشارقة التراثية، الدكتور عبدالعزيز المسلّم، أن أيام الشارقة التراثية باتت، من الفعاليات الرئيسة على أجندة الإمارة، مشيراً إلى أنها تؤكد قيمة ومكانة التراث، باعتباره الهويّة الأصيلة للمجتمعات.

جاء ذلك على هامش زيارة تفقدية للّجنة العليا لفعاليات الدورة الـ18 من أيام الشارقة التراثية، التي ينظمها معهد الشارقة للتراث، للتجهيزات التي تجري حالياً في «قلب الشارقة»، للوقوف على آخر المستجدات للانطلاق بهذا الحدث التراثي الثقافي الذي يحتفي بتراث المنطقة والعالم، ويقدّم ملامح عن تقاليده وعاداته وفنونه لمجتمع وزوّار دولة الإمارات.

واطلع المسلّم، وعدد من ممثلي اللّجان التنظيمية، على آخر التحضيرات الخاصة لانطلاق الحدث، إضافة إلى منصات العروض، ومواقع مشاركات الجهات والدوائر الحكومية، وأماكن احتضان الفعاليات، كما تفقدوا كامل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال عبدالعزيز المسلّم: «نحرص على متابعة مختلف التفاصيل التي تسبق انطلاقة الحدث، الذي بات من الفعاليات الرئيسة على أجندة الإمارة، والتي تؤكد قيمة ومكانة التراث باعتباره الهويّة الأصيلة للمجتمعات، والأساس للتركيبة المجتمعية بشكل عام، إذ وقفنا على آخر التجهيزات، واطلعنا على المرافق وقدراتها الاستيعابية، واستمعنا لشروح عن جاهزية المكان الذي سيحتضن مختلف الفعاليات».

وأضاف: «في كلّ عام خلال أيام الشارقة التراثية، تتحوّل منطقة قلب الشارقة إلى بوابة تعرّف بحضارة وثقافة الشعوب، تروي تقاليدها وخصوصيتها، لأننا ندرك القيمة الكبيرة التي يشكّلها هذا المكان، فبين أركانه الكثير من المشاهد والصور التي تؤرّخ لمرحلة ذهبية من تاريخ الإمارة، وتقف شاهدة على عراقة وأصالة الماضي الجميل، لهذا أردنا أن تكون المنطلق الرئيس لهذه الفعالية، التي نأمل في ظلّ هذه الظروف الاستثنائية أن تحقق غايتها بنقل القيمة الحضارية والمعنوية التي تجسّدها الشارقة إلى محيطها والعالم أجمع».

يشار إلى أن معهد الشارقة للتراث سيكشف، بعد غدٍ، عن تفاصيل الحدث وضيوفه لهذا العام، وأبرز فعالياته وأنشطته الإبداعية، وما سيقدمه للجمهور من عروض فنية وشعبية، وفعاليات جديدة تنقل تراث وتاريخ ثقافات العالم للجمهور.

- عبدالعزيز المسلّم:

«(أيام الشارقة التراثية) من الفعاليات الرئيسة على أجندة الإمارة».

الفعاليات تنظم وسط إجراءات احترازية.

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