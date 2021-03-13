الامارات | بركان في الإكوادور يطلق أعمدة رماد بارتفاع 8500 متر

شكرا لقرائتكم خبر عن بركان في الإكوادور يطلق أعمدة رماد بارتفاع 8500 متر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ثار بركان سانجاي في وسط الإكوادور، أول من أمس، مطلقاً أعمدة من الرماد، يصل ارتفاعها إلى 8500 متر في السماء.

وقالت خدمة الطوارئ في الإكوادور إن خمسة تقسيمات إدارية (كانتونات)، أبلغت عن سقوط كميات كبيرة من الرماد، وقررت السلطات تعليق الأنشطة العامة والخاصة في مقاطعة تشيمبورازو، في جبال الأنديز.

وذكرت تقارير إعلامية أن سحابة من الرماد غطت السماء حتى مدينة ريومبابا عاصمة الإقليم، التي تبعد نحو 50 كيلومتراً عن البركان.

وفرض حد أقصى لسرعة المركبات في ريومبابا، بحيث لا تزيد على 30 كيلومتراً في الساعة، لتجنب إثارة الرماد المستقر على الطرقات.

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