الامارات | #سياحة_بلادي.. جزيرة المرجان: شاطئ مشمس ومنتجع عائلي هادئ

شكرا لقرائتكم خبر عن #سياحة_بلادي.. جزيرة المرجان: شاطئ مشمس ومنتجع عائلي هادئ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 13 مارس 2021

جزيرة المرجان هي أول جزيرة صناعية في إمارة رأس الخيمة، وتبعد عن دبي نحو 45 دقيقة بالسيارة، وتقع على مدخل الإمارة على شارع الاتحاد، وتمتدّ الجزيرة على طول 4.5 كيلومترات، وتبلغ مساحتها 207 ملايين متر مربع، وهي خيار مناسب لمن يبحث عن مكان عائلي هادئ، وفيها العديد من المشروعات الفندقية والعقارية الفخمة، وأهمّها منتجع وسبا جزيرة المرجان.

وتعتبر جزيرة المرجان رأس الخيمة واحدة من أرقى الجزر الصناعية التي تم تشييدها لتعمل على ازدهار السياحة في الإمارات بصورة واضحة، حيث يُمكن قضاء أجمل الأوقات في جزيرة المرجان في رأس الخيمة والاستمتاع برياضة السباحة والغطس وركوب الأمواج، والاستمتاع بالهدوء والسكينة على الممشى الخشبي الموجود في منتصف البحر، ويُمكنك استئجار قارب صغير والاستمتاع برحلة بحرية ممتعة، وبمناظر الأسماك الملوّنة والكائنات البحرية المُبهجة.

ويُمكنك الحجز بأحد الفنادق أو المنتجعات الموجودة بالجزيرة نفسها، حيث تُقدم هي الأخرى العديد من الخدمات الترفيهية.

«دبل تري هيلتون»

يتميز منتجع وسبا دبل تري من هيلتون جزيرة المرجان بموقعه الرائع على شاطئ البحر ومجموعة متنوعة من المرافق والأنشطة التي تناسب جميع الأعمار. ويوفر المنتجع 723 غرفة وجناحاً وفيلا تتسم بالحداثة والرفاهية، حيث ستجدون جميع احتياجاتكم وأكثر في الغرف الحديثة والأنيقة مع مجموعة من المرافق التي ستشعركم براحة كأنكم في المنزل. كما يمكنك الاسترخاء على الشاطئ الرملي الأبيض الخاص الذي يبلغ طوله 650 متراً، والاستمتاع بالسباحة في أحد حمامات السباحة السبعة التي يمكن التحكم في درجة حرارتها، بما في ذلك حمام السباحة الداخلي، الساونا، وغرفة البخار. إلى جانب هذا، يتوافر حوض سباحة مذهل عائم على البحر مع ممر في وسط المياه الزرقاء الصافية مع كراسي للاستلقاء للتشمس والاستمتاع بأشعة الشمس والإطلالات البانورامية، ويمكن للنزلاء السباحة أو المشي إلى حمام السباحة العائم والاستمتاع بالمناظر الخلابة والطقس الرائع وسط البحر. وتبلغ مساحة حوض السباحة العائم 224 متراً مربعاً، ويصل عمق النسيج الشبكي من 3.5 إلى ستة أمتار بحسب المد والجزر، وهو مصمم للحفاظ على أصغر قناديل البحر وبقية أجزاء الحياة البحرية، ويضمن الجدار المعدني تحرك الجميع بأمان. ولمحبي الرياضة، ستستمتعون بممارسة التمارين في مركز اللياقة البدنية المجهز بالكامل بأحدث المعدات الرياضية.

لعشاق الطعام

يوفر الفندق للضيوف فرصة للاختيار من بين 14 منفذاً لتناول الطعام طوال اليوم وأربعة مطاعم متخصصة ومنصة طعام عند المسبح. حيث سيعيش الضيوف تجربة تناول الطعام تحت النجوم في سبايس روت برانش الجمعة، فإذا كنت من محبي الأطعمة الصحية أو الوجبات الخفيفة أو المأكولات الشهية فيوفر كل ما يلبي حاسة التذوق لديك. ويمكنكم تجربة أشهى وألذ المأكولات العالمية كذلك المحلية في مطعم المرجان. ونال كل من المطاعم الآسيوية والتركية (ميزي وساشايا) لقب أفضل المطاعم في رأس الخيمة.

ويقدم منتجع وسبا دبل تري من هيلتون جزيرة المرجان، إطلاق باقات «آيلاندر برنش» مجدداً، مع عرض البرنش والإقامة الذي يشكل خياراً مثالياً للراغبين في قضاء أوقاتٍ مفعمة بالمرح بعد التلذذ بأشهى وجبات البرنش. وتضم باقة الإجازة المحلية التي تبدأ أسعارها من 899 درهماً إماراتياً فقط للأزواج وجبة برنش لشخصين وإقامة في غرفة عادية لليلة واحدة مع، وجبة فطور وميزة تسجيل الخروج المتأخر عند الساعة 5 عصراً. وينصح المنتجع الضيوف بالحجز مسبقاً نظراً لعدد الغرف المحدودة، علماً أن الباقة متوافرة للحجز حتى يوم الجمعة 9 أبريل.

وبعد وجبة البرنش، يحين موعد الجولة الاستكشافية في المساحات والمرافق المذهلة لمنتجع وسبا دبل تري من هيلتون جزيرة المرجان. ويقدم عرض البرنش والإقامة غرفاً كلاسيكية فسيحة ومزودة بمرافق عديدة، مثل شاشة تلفاز مسطحة وحوض استحمام وشرفات مفروشة، مع إطلالات ساحرة على بحر العرب. ويُعدّ منتجع وسبا دبل تري من هيلتون جزيرة المرجان الوجهة المثالية لقضاء إجازة استثنائية، بفضل علاجات السبا الفاخرة وغرف الساونا والبخار ومنتزه قارب طرزان المائي، وحوض السباحة العائم، والشاطئ الرملي الخاص الذي يمتد على مسافة 650 متراً والمسابح السبعة الفريدة.

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