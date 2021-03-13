الامارات | #النصف_الحلو.. 4 أطعمة تسرّع عملية الأيض

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. 4 أطعمة تسرّع عملية الأيض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 13 مارس 2021

تعتبر التمارين المنتظمة طريقة رائعة لحرق السعرات الحرارية غير المرغوب فيها، ولكن الحقيقة التي لا يعرفها معظم الناس هي أن ما تأكله له تأثير مباشر في عملية الأيض الخاصة بك أيضاً. وعادة ما يربط الناس تناول الطعام بزيادة الوزن، لكن هذا الاعتقاد الخاطئ تغيّر حديثاً، حيث يمكن أن يساعد تناول الطعام المناسب في الواقع على فقدان الوزن. في حين أن معظم الخبراء يؤكدون أن اتباع نظام غذائي متوازن غني بالمغذيات الأساسية، مثل الفيتامينات والمعادن والبروتين والكالسيوم والحديد واليود والزنك يضيف قيمة إلى النظام الغذائي الخاص بك، لكن أياً من هذه المغذّيات لن يتم الاستفادة منها إلا إذا كان جسمك يقوم بحرقها بطريقة فعالة، وبالتالي فإن بناء عملية الأيض لديك هو أضمن وأسرع طريقة لتحقيق أهداف لياقتك، وكذلك المواد الغذائية التي تتناولها.

ويساعد الخبراء في «إنديا جيت» على تحسين نتائج جلسات التمرين اليومية في النادي الرياضي، عن طريق اقتراح أربعة أطعمة خارقة «سوبرفودز» تسرّع من عملية الأيض:

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