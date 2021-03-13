توقعات الأبراج اليوم 13-3-2021: تحذير لـ الجوزاء وتغييرات مثيرة في حياة العقرب

محمد اسماعيل - القاهرة - برج الحمل:

رغبتك في السيطرة على تصرفات شريك حياتك لن تؤتي ثمارها، فحاول أن تمنحه الحب والاهتمام، دون فرض سطوتك على أفعاله، ففي النهاية هو شخص له مساحته الخاصة وأفكاره التى قد تختلف عنك.

برج الثور:

سيختفي الشيء الذي كان يقيدك ويحد من نموك، يمكن لبعض الرغبات التي استعصت عليك أن تبدأ في الظهور في حياتك.

برج الجوزاء:

تجنب التسرع فى قرارتك وراجعها عدة مرات لتجنب الوقوع فى المزيد من الأخطاء الفترة القادمة، خاصة أن هناك من يتربصون بك وينتظرون منك الوقوع فى أي خطأ صغير.

برج السرطان:

حاول أن تستمع للشريك وادخر اموالك حتى تستطيع إقامة العديد من المشروعات فى الفترة الحالية التى تجعله يطمئن لأوضاعكما المالية ويقل الشعور بالضغط لديه.

برج اﻷسد:

طاقتك وحماستك أعلى مما كانت عليه لفترة طويلة، لذا استمتع واخرج مع بعض الاصدقاء .

برج العذراء:

يجب أن يسير الحب والرومانسية بشكل جيد بالنسبة لك، حيث يمكن للمناقشات الفكرية أن تقربك أنت وشريك الحب الحالي أو المحتمل.

برج الميزان:

قد يرغب أصدقاؤك في اصطحابك إلى الخارج للاحتفال، ولكنك قد ترغب في الجلوس في المنزل والاستمتاع بالرضا الجديد.

برج العقرب:

تغييرات مثيرة ورائعة في الطريق، لكن عليك أن تضع في اعتبارك أنه مع الأخبار السارة يأتي المجهول، قد تنقلب حياتك رأسًا على عقب.

برج القوس:

تستطيع إتخاذ اجراءات ايجابية فى عملك والتى تساعدك على انجاز المشاريع التى تعثرت فى تنفيذها خلال الفترة الماضية.

برج الجدي:

أنت ترى الأمور اليوم باللون الرمادي وتأخذ بعض المشكلات بالعناد، حاول أن تفكر بعقلانية أكثر من ذلك وانظر للموضوعات بحيادية سيمر اليوم بسهولة

برج الدلو:

حرصك على حماية الشريك يجعله يشعر بالاطمئنان تجاهك، ويحسن علاقتكما، حاول أن تفعل ذلك بكل ما أوتيت من قوة ولا تدخر جهدًا في هذا السبيل.

برج الحوت:

تشعر بالكسل والخمول طوال اليوم حاول ولديك مهام كثيرة، حاول أن تركز أكثر من ذلك وفكر في العمل واترك الآن ما دونه من أمور الحياة