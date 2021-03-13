للقصيرات.. 5 حيل عند ارتداء الملابس تُظهرك أطول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تسعى كل امرأة للظهور بأفضل إطلالة وشكل مناسب، لكن اختيار الملابس فن يحتار فيه الكثير من الفتيات، خصوصا الفتيات ذوات القامة القصيرة، ويصعب على الجميع إجادته إلا القليل.

لكن هل تعلمين أن اختيارك لشكل وألوان الملابس المناسبة سيظهرك أطول مما أنتِ عليه؟.. إذ كنتِ من ذوات القامة القصيرة فاتبعي هذه الطرق التي تجعلك أطول مما أنتِ عليه.

1- اختيار الأحذية والإكسسوارات:

أسهل طريقة لجعل شكلك أطول، هو الكعب العالي ولون حذائك أيضا، عليه عامل كبير في ذلك، فإذا كان بنفس لون بشرتك سيجعل شكل ساقيك أطول مما تبدو، بينما الأحذية السوداء خاصة تلك التي يكون بها أربطة عالية تجعل شكلك أقصر.

وبالنسبة للإكسسوارات لا يجب أن تكون عريضة، لأنها بذلك تغطي شكل رقبتك بالكامل، وستعطي إحساسا لمن يراكِ أنك قصيرة.

2- الملابس المخططة بالعرض:

تلك الأشكال من الملابس تجعلك أقصر وأنتِ لا تعلمين، لأن الخطوط العريضة تجعل جسمك أعرض وأتخن مما يبدو، ولا تظهر تفاصيل الجسم، فبذلك يكون الجسم كله شكل واحد لا يظهر منه شيئا.

إذا أردتِ ارتداء ملابس مخططة، فيجب أن تكون الخطوط طولية، لأنها ستعطي مساحة وطول لجسمك.

3- اختيار الجينز والحقائب حسب طولك:

إذا كنتِ قصيرة فتجنبي الجينز القصير والواسع، ويجب أن يكون طويل الخصر (هاي وسط) ليساعدك على ضبط طولك، وأن تكون شنطتك صغيرة الحجم، فإذا كانت كبيرة ستجعل شكلك أصغر وأقصر.

4- البناطيل الواسعة والطويلة:

تعتبر البناطيل الطويلة والتي تكون غير منقوشة وتغطي الحذاء، أفضل حل لجعل شكلك أطول مما تتوقعي، فهي تكون مناسبة عندما تنسيقها مع بلوزة قصيرة وحزام رفيع.

5- طول الفستان:

يجب أن يكون الفستان إما طويلا لآخر القدم، أو فوق ركبتيك، إذا كان غير ذلك سوف يجعلك أقصر مما تتوقعي.