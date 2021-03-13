تريتمنت للشعر المصبوغ من صنع يديك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 مارس 2021 01:35 صباحاً - تُعاني غالبية النساء من جفاف وتقصّف الشعر، جرّاء استخدام الصبغات بشكل مبالغ فيه، وأيضًا عدم الاهتمام به بشكل دائم ومستمر، وتعتمد أفضل طريقة لمعالجة الشعر الجاف والتالف وفق أسباب الضرّر ونوعها. لذا، لا بدّ من البحث عن علاجات طبيعيّة وصحية تعمل على استعادة قوة شعرك وتجعل شعرك أقوى وأكثر صحة.

وفي الآتي، يُطلعك "الخليج 365.نت" على أفضل العلاجات للشعر المصبوغ من صنع يديك:



تريتمنت للشعر المصبوغ بخلطات طبيعية

تريتمنت لعلاج مشكلات الشعر المصبوغ وحمايته من التلف

إليك، أفضل تريتمنت للشعر المصبوغ بمكونات طبيعية فعّالة في علاج جميع أنواع مشكلات الشعر، وطرق تحضيرها واستخدامها:

خلطة زيت الزيتون وإكليل الجبل

العناية بالشعر

يُعتبر مزيج زيت الزيتون وإكليل الجبل أو الروزماري أحد العلاجات الطبيعية الرائعة لعلاج الشعر التالف والمصبوغ؛ إذ يُحفز هذا المزيج من نمو الشعر ويغذيه، وطريقتها هي:

يُحمّى ربع كوب من زيت الزيتون على النار، ثم يُضاف إليه خمس قطرات من زيت إكليل الجبل، ويُطبق الزيت الدافئ على أطراف الشعر، وصولًا إلى الجذور. تُدلك فروة الرأس بالزيت جيدًا، ويُغطى بقبعة بلاستيكية. يُترك الزيت على الشعر لمدة عشرين دقيقة على الأقل. ثم، يُغسل الشعر بالشامبو جيدًا.

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خلطة زيت جوز الهند

تُساعد هذه الخلطة في تعزيز بصيلات الشعر والحفاظ على ثبات لون الشعر

يمنح زيت جوز الهند نعومة ويُعالج تساقط وتقصّف الشعر والجفاف الناتج عن الصبغات، كما يحفظ لون الشعر لأطول فترة ممكنة، ويغذّي الشعر بعد وضع الصبغة الكيميائية بالفيتامينات والأحماض المهمة لتعويض نقص البروتين في الشعر التالف والمتضرّر من الصبغة، وطريقتها هي:

إخلطي ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند مع ملعقة كبيرة من المايونيز، وملعقة كبيرة من العسل الطبيعي، وملعقة كبيرة من اللبن الزبادي.

إدهني الشعر بالكامل بالخليط. ثم، غطّي الشعر بكيس بلاستيكي، واتركي الخليط على الشعر لمدة 60 دقيقة. وبعد ذلك، اغسليه بالشامبو المخفّف بالماء.

وزّعي على الشعر الكريم المغذّي ثم اغسليه وادهنيه مجددًا بكمية قليلة من زيت جوز الهند. كرّري العملية مرّة كل 3 أيام.



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خلطة الموز مع الأفوكادو

علاج وترطيب الشعر المصبوغ بخلطة الموز والأفوكادو

يحتوي الموز والأفوكادو على مواد مغذّية تُساعد في ترطيب الشعر الجافّ، وكلما كانت الفواكه ناضجة بشكل جيد كلما كان ذلك أفضل، وطريقتها هي:

يتمّ تطبيق خلطة الموز مع الأفوكادو من خلال هرس الفواكه جيدًا، ثمّ تطبيق الخليط على الشعر، وتركه لمدّة خمس عشرة دقيقة قبل غسله بالماء.



نصائح لحماية الشعر المصبوغ من التلف

طرق حماية الشعر المصبوغ

الاهتمام بالشعر من خلال استخدام الكريمات والماسكات الطبيعيّة.

تجنّب التعرض لأشعة الشمس لفترات زمنية طويلة.

قصّ أطراف الشعر، ويمكن ملاحظة ظهور النتائج الجيدة خلال فترة قصيرة من قصّ أطراف الشعر التالفة والزائدة.

تجنُب استعمال المياه الساخنة، حيثُ تُساهم خسارة اللون المكتسب للصبغة، فكلما زادت درجة حرارة المياه زادت سرعة فقدان لون الشعر، ويُمكن تجنُّب ذلك من خلال استخدام المياه الباردة أو الدافئة عند غسل الشعر المصبوغ.

تَجنّب استعمال الكبريتات والأملاح للحفاظ على صبغة الشعر لمدةٍ أطول.

يُنصح بغسل الشعر المصبوغ باستعمال شامبو خالي من الرغوة للحفاظ على اللون المُكتسب لأطول مدةٍ ممكنة.

حماية الشعر من التَّعرض للحرارة، من خلال الابتعاد عن استعمال الأدوات الحرارية والساخنة على الشعر والتي تضره بشكلٍ كبيرٍ وتُلحق به الضرر والجفاف والتَّقصف والتلف.

تجنّب صبغ الشعر بشكل متكرّر في فترات متقاربة، والانتظار مدة 6 أسابيع على الأقل قبل إعادة صبغه مرة أخرى، وهذا لتقليل تكسُّر الشعر.

الإبتعاد عن استخدام الكريمات الخاصّة بالفرد بعد صبغ الشعر، وإن أردت صبغه وفرده فعليك الانتظار لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع على الأقل حتّى يستعيد الشعر قوّته وحيّويته بعد استخدام الصبغة.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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