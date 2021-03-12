منها نزلات البرد وتساقط الشعر.. أمراض جسدية قد يكون سببها ضغوطات نفسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

نشعر أحياناً بأننا نعاني من ضغوطات كبيرة، ولكن إن كان شيءٌ ما يزعجك باستمرار لبعض الوقت، فيجب عليك أن تعتني بصحتك عناية شديد.

وهناك بعض الأعراض الأكثر شيوعا التي تشير إلى أن جسمك يعاني من التوتر وضغوطات نفسية، نكشفها لكم وفق ما جاء في موقع "برايت سايت" الأمريكي.

- الأمراض الجلدية

يمكن أن يتسبب الشعور بالتوتر في الإصابة بالصدفية وحب الشباب وغيرها من الأمراض الجلدية، وأجرى العلماء دراسة على العديد من الطلاب، وأظهرت ارتباطاً مباشراً بين المستويات العالية للضغط النفسي ومشاكل البشرة.

وأشارت تجربة أخرى على الفئران أدت إلى هذه النتائج، وتبين أن الحيوانات التي تعرضت إلى مستويات عالية من التوتر، هي الأكثر عرضة للالتهابات الجلدية.

- زيادة الوزن

يمكن أن تكسبك بعض التجارب القاسية المزيد من الكيلوجرامات، حيث تزيد المواقف العصيبة والمتكررة من إنتاج هرمون الكورتيزول، وهو الهرمون المسؤول على استقرار عملية الأيض للدهون والكربوهيدرات، بالإضافة إلى الحد من ارتفاع مستويات السكر في الدم.

لذلك إذا كان لدى شخص ما مستويات عالية من هذا الهرمون، سيستهلك كميات أكبر من الطعام، وسينتج جسمه كميات أقل من التستوستيرون، وسيحرق الجسم كميات أقل من السعرات الحرارية، ما قد يجعلك تكتسب المزيد من الوزن.

- تكرار الإصابة بنزلات البرد

يؤدي التوتر والضغوطات النفسية أيضا في إفراز الكورتيزول، الذي يعتبر فعالاً في الحد من الالتهابات، ولكن إذا كان شخص ما يمر بضغط نفسي مزمن، سيتضاءل تأثير الكورتيزول على الجهاز المناعي، وكنتيجة لذلك، ستصاب بالتهابات أكثر خطورة وبالتالي، سيكون جسمك أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد.

لذلك من الأفضل في حالة الإصابة بالمرض كثيراً، فكر في الأمور التي تزعجك كثيراً في حياتك، وحاول التغلب عليها.

- اضطرابات الجهاز الهضمي

توضح بعض الأدلة العلمية على أن التوتر قد يؤثر سلباً على الجهاز الهضمي، وأحيانا لن تساعدك الأدوية على القضاء على انتفاخ البطن وآلام المعدة.

- صعوبة في التركيز

يعاني الأشخاص الذين يمرون بعديد الضغوطات النفسية لفترة طويلة بصعوبة في التركيز على مهامهم اليومية، لذا إن لاحظت أنك أصبحت أقل تركيزاً من المعتاد، فربما حان الوقت للاسترخاء قليلاً وأخذ قسط من الراحة.

- تساقط الشعر

توصل العلماء إلى أن التوتر قادر على أن يصيبك بالصلع الجزئي أو الكلي، فمن الأفضل إذا لاحظت أنك تفقد الكثير من الشعر أكثر من المعتاد، وليس للفيتامينات أي تأثيرات إيجابية، قد يكون الضغط النفسي السبب وراء ذلك، لذا توقف عن الشعور بالقلق والتوتر إذا كنت تود الحفاظ على شعرك صحيا وقوي.

- مشاكل النوم

قد تكون العصبية الزائدة سبباً لمشاكل خطيرة في النوم، حيث قد تعاني من الأرق إن كنت تمر بضغوطات نفسية حادة لوقت طويل، لذلك ينصح بضرورة استشارة الطبيب المختص، ليساعدك على إيجاد حل لمشاكل النوم.

- أمراض القلب والشرايين

يمر القلب بالكثير من المواقف سواء سعيدة أو حزينة، ونظرا لأن الضغط النفسي يؤثر بالسلب على القلب، بالإضافة إلى أن أثبت العلماء أن التوتر المزمن هو أحد الأسباب الأكثر شيوعاً لأمراض القلب والشرايين.