إطلالات اليوم: منة فضالي بـ بيجامة وشبشب.. وياسمين صبري ببلوزة بيضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

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- يسرا في عيد ميلادها

احتفلت أمس النجمة يسرا بعيد ميلادها الـ66 في أحد الكافيهات، بمشاركة العديد من نجوم الفن وكانت في كامل أناقتها وجمالها.

ظهرت يسرا مرتدية بلوزة بخطوط عريضة باللونين الأبيض واﻷسود، مزدوة بأكمام وبها أزرار باللون الذهبي من عند الكتف، ومعها بنطال باللون الأسود.

وإكسسورات مكونة من سلسلة وحلق صغير، واعتمدت مكياجاً قوياً باللون النيود وركزت على رسم العيون مما أظهر جمالها، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدلاً على كتفيها.

كما ارتدت إلهام شاهين التي شاركت يسرا الاحتفال بعيد ميلادها، بلوزة بنقشة التايجر بمزيج من اﻷلون اﻷبيض واﻷسود والذهبي مزودة بأكمام وتتميز قصتها بسبعة كبيرة من عند الصدر ومعها بنطال باللون اﻷسود، واعتمدت مكياجاً قوياً باللون النيود واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدلاً على كتفيها.

ومن بين الحوضر المخرجة إيناس الدغيدي، التي ارتدت بلوزة سوداء واسعة مزودة بأكمام بفتحة كبيرة ومعها بنطال باللون الفضي وبه لمعة.

وإكسسورات مكونة من ساعة يد كبيرة وخاتم وسلسلة وحلق واعتمدت مكياجاً قوياً وروج باللون الناري الذي أبرز جرأتها واختارت أن يكون شعرها منسدلاً على كتفيها.

وأيضا نيلي كريم التي تتألق كالعادة باللون الأسود، إذ ارتدت بلوزة ومعها بنطال، وزادت الإطلالة أناقة ببالطو طويل وواسع ونسقت معهم هاف بوت باللون اﻷسود.

- ياسمين صبري:

نشرت صباح اليوم الفنانة ياسمين صبري صورة من داخل سيارتها، مرتدية بلوزة باللون الأبيض وبها نقشات ونسقت معها نظارة شمسية سوداء وإكسسورات مكونة من ساعة يد وخاتم كبير وحلق وسلسلة.

واعتمدت مكياجاً هادئاً وروج باللون النيود واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدلاً على كتفيها.

- أسماء جلال:

وظهرت الفنانة أسماء جلال وكانت مرتدية جاكت وبنطال جينز وتتميز قصتهم بوجود العديد من اﻷزرار ونسقت معهم إكسسورات مكونة من حلق كبير باللون الفضي.

واعتمدت مكياجاً قوياً باللون النيود واختارت أن تكون تصفيفة شعرها مرفوعاً.

- سلمى أبو الضيف:

كما ظهرت الفنانة سلمى أبو الضيف مرتدية سويت شيرت باللون البينك وأسفله تيشرت باللون اﻷبيض ومهعم شورت قصير باللون اﻷسود ونسقت معه هاف بوت باللون اﻷسود وشراب أبيض طويل.

واعتمدت مكياجاً قوياً وروج باللون النيود واختارت أن يكون شعرها منسدلاً على كتفيها.

- تارا عماد:

وطلت الفنانة تارا عماد بفستان كات بنقشة الكاروهات باللون الجملي، وتميزت قصته بأزرار من الجانب ورقبة طويلة، ونسقت معه إكسسورات مكونة من أسوارة كبيرة وحلق.

واعتمدت مكياجاً هادئا وروج باللون البيج الفاتح واختارت أن يكون شعرها منسدلاً على كتفيها.

- منة فضالي:

وظهرت الفنانة منة فضالي بإطلالة صباحية، مرتدية بيجامة باللونين اﻷبيض واﻷسود وعليها شال منقوش، ونسقت معها شبشب ومعه شراب أسود طويل.

واعتمدت مكياجاً هادئا وروج باللون البينك واختارت أن يكون شعرها منسدلاً على كتفيها.