بفستان قصير.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالتها في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة:

تألقت النجمة هيفاء وهبي بإطلالة أنيقة بالكشمير في أحدث ظهور لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث شاركت متابعيها بفيديو مفاجأة الاحتفال بعيد ميلادها في موقع تصوير أحد أعمالها.

وظهرت "هيفاء" في الفيديو وهي ترتدي فستانًا قصيرًا من الجلد باللون الكشمير، بكم واحد، مزين بكرانيش ملتفة على خصرها، منتعلة حذاء عاليًا أسود اللون.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة الشعر المموج على ظهرها، بينما اختارت مكياجًا ناعمًا من درجات النيود.

وكانت احتفلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، يوم الأربعاء 10 مارس، بعيد ميلادها.