يتحول من أزمة إلى مصدر إزعاج.. هل سيختفي فيروس كورونا إلى الأبد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

مر أكثر من عام على استيلاء فيروس كورونا على العالم بأسره، ففقد الملايين أرواحهم بسبب الفيروس القاتل - الذي لم يتم تأكيد مصدره بعد، ولكن بعد طرح اللقاحات ضد فيروس كورونا الجديد، كل ما يريد الجميع معرفته الآن هو متى سيختفي فيروس كورونا؟، سوف يذهب في أي وقت؟، فكل يوم تتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا النشط في البلاد وهناك مرة أخرى سحابة من الشكوك في أذهان الجميع حول ما إذا كان الفيروس سيترك البشر على الإطلاق.

حاول الخبراء الإجابة على جميع تلك الأسئلة في تقرير نشره موقع thehealthsite.

هل سيختفي فيروس كورونا على الإطلاق؟

يقول الخبراء إن لا أحد يعرف على وجه اليقين ما إذا كان الفيروس سيختفي أم لا، ووفقًا للدراسات المختلفة التي أجريت خلال الأشهر القليلة الماضية، يعتقد العلماء أن الفيروس المسبب لكورونا قد يكون معنا لعقود أو أكثر، لكن هذا لا يعني أنه سيظل يمثل نفس التهديد.

ظهر الفيروس في أواخر عام 2019 ومن الصعب التكهن بسلوكه على المدى الطويل، لكن يعتقد العديد من الخبراء أنه من المحتمل أن يخف المرض في النهاية من أزمة إلى مصدر إزعاج مثل نزلات البرد.

سيحدث ذلك لأن الناس يكتسبون مناعة بمرور الوقت، إما من خلال العدوى أو التطعيم.

إنفلونزا الطيور

يمكن أن يقدم جائحة إنفلونزا عام 1918 أيضًا أدلة حول مسار فيروس كورونا تقدر المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن ثلث سكان العالم أصيبوا بهذا الفيروس، الذي نشأ في الطيور، في النهاية، بعد وفاة الأشخاص المصابين أو تطوير مناعتهم، توقف الفيروس عن الانتشار بسرعة، وتحور لاحقًا إلى شكل أقل ضراوة، والذي يقول الخبراء إنه يستمر في الانتشار بشكل موسمي.

انذار! متغيرات كورونا الجديدة

ومع ذلك، فإن ظهور متغيرات جديدة لفيروس كورونا يمكن أن يعقد الصورة إذا تسببت طفرات الفيروس المستقبلية في مرض أكثر حدة أو تهرب من اللقاحات.

من غير المحتمل أن يتم القضاء على الفيروس تمامًا، نظرًا لاحتمال إصابة الأشخاص مرة أخرى بعد أن يكونوا قد مرضوا بالفعل أو تم تطعيمهم.

ويشار إلى أن الفيروس الوحيد الذي تم القضاء عليه من البشر هو الجدري، وذلك لأن الناس يطورون مناعة دائمة ضد هذا الفيروس بعد المرض أو التطعيم.