كيف تقضي شهر العسل على طريقة دينا داش؟.. والتكلفة تبدأ من 2000 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

أشعلت البلوجر دينا داش، مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورًا جديدة لها من شهر العسل الذى تقضيه فى جزر المالديف مع زوجها محمود أبو الغيط، والتي نالت اعجابًا شديدًا من المتابعين، خاصة في ظل تألقها بالظهور وسط المناظر الطبيعية، متمنين الزواج وقضاء شهر عسل مليء باللحظات السعيدة على غرارها.

وأظهرت الصور التي شاركتها دينا داش أنها تقضي شهر العسل في أحد فنادق الخمس نجوم بالمالديف باسم "فيرمونت مالديفز"، والذي يسل سعر الإقامة فيه بالليلة الواحده مبلغ 15 ألف جنيه.

وفندق فيرمونت مالديفز، عبارة عن فلل على طراز السفاري في الغابة الداخلية المورقة في الجزيرة، موجود بها غرفة نوم ومسبح وشاطىء خاص، كما تشمل الفيلا أماكن لتناول الطعام، ومطاعم فوق الماء.

وعادة ما يقترن اسم جزر المالديف بقضاء شهر العسل، فهي تعتبر من أجمل الوجهات العالمية للسياحة وخصوصًا للازواج الجدد لما تتمتع به معالم طبيعية تخطف الأبصار وتتمثل بالشواطئ ذات الرمال الناعمة والمياه الزرقاء الفيروزية وأشجار النخيل التي تملئ الأرجاء، شهر العسل في المالديف، فتعد الحلم المنشود للكثير من المقبلين على الزواج.

تتفاوت تكاليف شهر العسل في المالديف اعتمادا على عدة عوامل من ضمنها الرحلات الجوية والتنقلات الداخلية، ولعلّ الأهم من ذلك هو الإقامة في الفنادق أو المنتجعات.

إليك فيما يلي لمحة بسيطة عن أسعار قضاء شهر العسل في جزر المالديف:

تتراوح تكلفة الليلة الواحدة لشخصين في فندق خمس نجوم ما بين 5500 إلى 31 ألف جنيه، ذلك بحسب الموسم والفندق.

أما الفندق الـ4 نجوم فسيكلف تقريباً ما بين 5500 إلى 12 ألف جنيه، وإن كان ثلاث نجوم فستتراوح التكلفة ما بين 2000 حتى 8000 جنيه.