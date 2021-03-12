تنسيق اللون الأسود بأسلوب زينب العلوان

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 مارس 2021 10:46 مساءً - تُعتبر الفاشينيستا البحرينية، زينب العلوان، ضمن الشخصيات العربية التي نجحت في تحقيق شهرة كبيرة؛ حيث تشارك متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي عدة فيديوهات لشرح طرق المكياج وبعض الوصفات الجمالية وتنسيق الأزياء المختلفة، ولتحقيقها شهرة واسعة على انستغرام؛ حيث تجاوز عدد متابعيها 825 ألف شخص، فسوف نرصد لكُنَّ اليوم من وحيها عدة إطلالات باللون الأسود، حيث اعتمدته في مختلف إطلالاتها الأخيرة.



إطلالة كاجوال مزينة بالريش

إطلالة كاجوال مزينة بالريش



موضة الريش تتناثر على منصات الموضة منذ عدة أعوام بشكل مستمر، ولتطبيقها مع اللون الأسود على غرار زينب العلوان يمكنك أن تطلي بجمبسوت أسود محتشم مزين في أطراف الأكمام وفي الأطراف السفلية بالريش الأسود، وأكملت اللوك بحذاء لامع مزين بفصوص صغيرة مع اكسسوارات فضية وحقيبة سوداء صغيرة، ومن الناحية الجمالية لجأت لتسريحة الشعر المنسدل بأسلوب مموج مع المكياج المرتكز على طلاء الشفاه الأحمر.

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فساتين اللون الأسود من زينب العلوان

فساتين اللون الأسود من زينب العلوان



تختار الكثيرات من الفتيات اللون الأسود في فساتينهن لمختلف المناسبات؛ حيث تتَّسم بالأناقة العالية، ومن وحي زينب العلوان يمكنكن استيحاء عدة أفكار؛ حيث تأنقت بفستان سهرة ناعم مصمم بقصة طويلة مع أكمام منسدلة وواسعة ومزين بفتحة للكتفين، وأكملت مظهرها بتسريحة الويفي للشعر البني، وفي إطلالة بسيطة وأنثوية نسقت فستاناً أسود من الساتان الميدي، مع حذاء مصمم بطبعات الأفعى، واكسسوارات فضية، وفي مظهر عملي اختارت فستاناً أسود قصيراً مزيناً بأزرار ذهبية في المنتصف مع بوت من الجلد الأسود وحقيبة سوداء صغيرة، ومن الناحية الجمالية اعتمدت تسريحة الويفي المنسدل على الكتفين مع مكياج ناعم.

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تنسيقات كاجوال شتوية باللون الأسود

تنسيقات كاجوال شتوية باللون الأسود



يلائم اللون الأسود مختلف المشاوير اليومية في الشتاء، لذا إن قررتِ اعتماده في إطلالاتك الكاجوال يمكننا أن نلهمك بعض الأفكار من زينب العلوان؛ حيث أطلت في مظهر عملي ببنطلون وبلوزة باللون الأسود مع معطف طويل أسود مزين بالجلد البني في الرقبة، وبوت من الجلد الأسود، وفي إطلالة أكثر فخامة ظهرت بمعطف طويل من الجلد الأسود مع إطلالة يكسوها اللون الأسود، مع بوت أسود.

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