أجمل أفكار تنسيق البوت لربيع 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 مارس 2021 10:46 مساءً - يُعد البوت من قطع الأزياء الأساسية التي تحرص كل فتاة على اقتنائها واعتمادها في خروجاتها اليومية، خاصة خلال فصلي الربيع والشتاء، نظراً لما يضفيه البوت من إطلالة أنيقة وجذابة في مختلف الأوقات.

وتختلف طرق وأفكار تنسيق البوت، بحسب قطع الأزياء التي يتم اعتمادها معه، وفي هذا الألبوم، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" أفكار تنسيق البوت لربيع 2021، من وحي مدونات الموضة العربيات، لإطلالة أكثر جاذبية وأناقة:



تنسيق البوت الأسود مع القميص الأبيض من وحي دلال الدوب

دلال الدوب ببوت أسود مع قميص أبيض وفيست



تحرص مدونة الموضة الكويتية دلال الدوب على اعتماد البوت سواء القصير أو الطويل بشكل دائم في الإطلالات الربيعية والشتوية المختلفة، وفي إطلالة نهارية أنيقة، نسقت دلال الدوب البوت الأسود الطويل، المُصمم من الجلد، مع بنطلون أسود وقميص أبيض ذي ياقة عريضة، وفيست يحمل لون البوت نفسه.

واعتمدت دلال الدوب مع هذه الإطلالة، حقيبة كتف أنيقة تجمع بين اللونين الأسود والأبيض، مع إيشارب أبيض من الشيفون.

تابعي المزيد: الأحذية المسطحة موضة ربيع 2021



تنسيق البوت الأبيض مع الفيست من وحي منة السني

منة السني ببوت أبيض مع بنطلون أبيض وفيست



لإطلالة نهارية عصرية بالبوت، نسقت مدونة الموضة المصرية منة السني البوت الأبيض ذا الرقبة الطويلة، والمُصمم من أربطة أمامية ونعل خارجي مطاطي عريض وطويل، مع بنطلون أبيض ضيق، وقميص أبيض، إضافة إلى فيست أوفر سايز باللون البرتقالي.

واعتمدت منة السني مع هذه الإطلالة، إيشارباً وقبعة بيضاء كبيرة، مع إكسسوارات ملونة أنيقة من الفضة والأحجار الخضراء والسوداء.

تابعي المزيد: أحذية رياضية للعروس موضة 2021



تنسيق البوت مع الكارديجان الواسع من مريم حسن

مريم حسن ببوت طويل أسود مع كارديجان واسع أوفر سايز



لإطلالة ربيعية أنيقة تناسب الخروجات النهارية، نسقت مدونة الموضة المصرية مريم حسن البوت الأسود ذا الأربطة الأمامية، مع البنطلون الجينز الأسود، والكارديجان الواسع بتصميم أوفر سايز، باللون الرمادي الباستيل.

ونسقت مريم حسن مع إطلالتها توبْ أبيض اللون، مع إيشارب يحمل نفس اللون، فيما اعتمدت مع إطلالتها حقيبة كتف أنيقة باللون الأسود.

تابعي المزيد: أجمل تصاميم حقائب وأحذية باللون الأحمر من عروض ربيع 2021



تنسيق البوت مع التنورة البليسيه من وحي رهف الشامي

تنسيق البوت الأسود مع التنورة البليسيه من رهف الشامي



في إطلالة أنيقة تناسب الخروجات المسائية، اعتمدت مدونة الموضة المصرية رهف الشامي، البوت الأسود الطويل، المُصمم من الجلد مع المقدمة المُدببة، ونسقته مع تنورة بليسيه أنيقة باللون الأزرق، وبليزر يجمع بين الألوان الأسود والأبيض والرمادي، وتوب أسود اللون.

واعتمدت رهف الشامي مع إطلالتها، إيشارباً باللون الأسود من الشيفون، مع قبعة كبيرة بنفس لون الإيشارب، إضافة إلى حزام أسود عريض، ونظارة شمسية ذات عدسات كبيرة سوداء.

تابعي المزيد: صيحات أحذية أساسية في خزانتك هذا الموسم