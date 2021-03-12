مستحضرات تجنبك سيلان المكياج خلال الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 مارس 2021 10:46 مساءً - تخيم الأجواء الحارة خلال فصلي الربيع والصيف، لتجعل من عملية وضع المكياج صعبة ومتعبة، حيث تتسبب غالباً في سيلان المكياج أو تلطخه بعد ساعات قليلة من تطبيقه. لكن، لتفادي هذه المشكلة، نرصد لك في هذا المقال، مجموعة مستحضرات مكياج رائعة تجنبك سيلان وتلطخ المكياج خلال الطقس الحار والرطوبة المرتفعة.



MAC Studio Fix Soft Matte Foundation Stick

MAC Studio Fix Soft Matte Foundation Stick



إن كريم الأساس هذا من ماك MAC، متعدد الاستخدمات، حيث بإمكانك استخدامه كفاونديشن عادي على جميع أنحاء الوجه، أو ككونسيلر لتغطية العيوب والشوائب، وهو يدوم لمدة 24 ساعة كاملة دون تلطخ أو سيلان. وهو يتوافر بـ33 درجة، ويترك البشرة بلون موحد وغير لامع.

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Fenty Beauty by Rihanna Sun Stalk'r Instant Warmth Bronzer

Fenty Beauty by Rihanna Sun Stalk'r Instant Warmth Bronzer



يمنح هذا البرونزر وجهك دفئاً طبيعياً يدوم طوال اليوم، مهما كان الجو حاراً، وحتى لو كنت مضطرة لارتداء الكمامة. وهو مصمّم

بعناية لإضفاء الحيوية على جميع ألوان البشرة، فتركيبته الخالية من المواد القاسية تمنح المرأة بشرة متوهجة بشكل طبيعي، من دون أن تسبب لها أي لمعان مزعج.

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Dior Addict Lip Tattoo

Dior Addict Lip Tattoo



يتميز أحمر الشفاه هذا من علامة ديور Dior بقدرة ثبات شبيهة بالوشم، حيث لا يتلطخ أو يسيل مهما كان العوامل قاسية، فتركيبته الحبرية مكثفة وتدوم لوقت الطويل لتمنح الشفاه لوناً نابضاً بالحياة خلال أجواء الصيف الحارة.

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Dermablend Cover Care Full Coverage Concealer

Dermablend Cover Care Full Coverage Concealer



يوفر هذا الكونسيلر للمرأة تغطية كاملة للهالات السوداء وجميع الشوائب والعيوب التي تعاني منها في محيط العين، كما أن تركيبته المقاومة للماء والتعرق صُممت لتظل ثابتة لمدة تصل الى 24 ساعة.

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Tarte Amazonian Clay 12-Hour Highlighter

Tarte Amazonian Clay 12-Hour Highlighter



إن هذا الهايلايتر مصنوع من أصباغ فائقة النعومة وعاكسة للضوء، حيث يمنح البشرة توهجاً رائعاً لوقت طويل. فانثري بريقاً طويل الأمد وخفيفاً للغاية باستخدام Tarte Amazonian Clay 12-Hour Highlighter، وهو متوافر بدرجات مشرقة تضيء وتوقظ النقاط العالية في الوجه.

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Urban Decay All Nighter Setting Spray

Urban Decay All Nighter Setting Spray



يجعل سبراي التثبيت هذا كريم الأساس والكونسيلر وأحمر الشفاه وغيرها من مستحضرات المكياج... ثابتة لمدة تصل الى 16 ساعة خلال الأجواء الحارة، مما يضمن لك الحفاظ على مظهر أنيق ومتألق طوال اليوم.

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