نصائح تخفف من مشكلة تساقط الشعر

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 مارس 2021 10:46 مساءً - تصدرت مشكلة تساقط الشعر الرقم الأول هذا العام، فبعد عام صعب عانين به من الضغوطات الكبيرة، بدأت تظهر علاماته على شعرنا على طريقة تساقط للشعر فما هي أسبابه وكيف نحد منه.

التوتر والضغوط

التوتر والضغوط

تعرضنا جميعاً لضغوطات نفسية لفترة طويلة بسبب فيروس Covid 19 الذي ترك نتيجة سلبية على صحة جمالنا أيضاً، أبرزها تساقط الشعر .فالذين تعرضوا لهذا المرض زادت لديهن هذه المشكلة والأمر نفسه للذين لم يتعرضوا.

فالتوتر اليومي بسب ضغط معين قد لا يؤدي إلى هذه المشكلة الكبيرة لكنها تسوء عندما تطول مدة التوتر والضغط النفسي الذي يصحبة فقدان للشهية وبالتالي للمغذيات، بالإضافة إلى عامل القلق وقلة النوم وهذه الأسباب جميعها ينتج عنها ضعف بالخلايا التي تغذي الشعر وبالتالي فقدانها لعناصرها الأساسية فتتساقط .

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للتخفيف من هذه المشكلة :

للتخفيف من هذه مشكلة تساقط الشعر

الحل الأساسي يكمن بالإبتعاد عن التفكير المستمر بالمشكلة وعلى العكس التفكير بحلها:

بداية يجب قص أطراف الشعر الذي ستعب أيضاً بسبب عدم وصول المواد الأساسية لتغذيته.

استخدام منتجات خاصة بطبيعة الشعر وخالي من المواد الكيميائية .

إظافة مكون جديد للعناية بالشعر وهو مقشر لفروة الرأس للسماح لها بالتنفس واستقبال المنتجات المغذية.

استعمال أقنعة الشعر المضادة للتساقط مرة في الأسبوع.

اللجوء إلى المنتجات التي تتكون من زيوت طبيعية تقوم على مد الشعر بالمكونات الضرورية .

إلجئي إلى علاجات الـ PRP بلازما الدم التي أثبتت فعاليتها في علاجات الشعر وتجديد خلاياه، ونموه وتعبئة فراغات الشعر.

بلازما الدم التي أثبتت فعاليتها في علاجات الشعر وتجديد خلاياه، ونموه وتعبئة فراغات الشعر. تمشيط الشعر بشكل لطيف لعدم تكسره وتجفيفه بعد الإستحمام، لتجنب رطوبة فروة الشعر التي تزيد من تساقطه.

تناول المأكولات الغنية بمادة البيوتين التي تغذي الشعر وتحد من تساقطه مثل : البيض، السلمون، اللوز، السبانغ والتونة.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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