لقاء الخميسي تبرئ عبد المنصف من مباراة «الـ6-1»: أنا بشكر الماتش ده

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الفنانة لقاء الخميسي، زوجة حارس مرمى نادي وادي دجلة، محمد عبد المنصف، خلال الندوة التي أقامتها «الوطن»، إن المواجهة التاريخية التي خاضها زوجها مع نادي الزمالك ضد الأهلي، وانتهت بانتصار الأحمر بسداسية مقابل هدف، شاهدتها أكثر من 26 مرة.

وأضافت: «شوفت الماتش كتير علشان أعرف غلطة عبد المنصف إيه، بس اكتشفت أن الغلط كان في نظر الناس اللي بتتفرج وماكنش فيه غير الجون اللي بيلعب»، متابعة: لما اتفرجت على الماتش اكتشفت إنه قدر يصد إجوان كتير غير الـ6.

وأكدت أن هذه المواجهة التاريخية كان لها تأثيرها الإيجابي على زوجها واستمراره في لعب كرة القدم حتى سن الـ44: «أنا بشكر الماتش ده لأنه خلاه يتكرم النهاردة، وهو بالنسبة ليا نموذج للرجل الصبور».

وتحدثت أيضًا الفنانة لقاء الخميسي، عن ممارسة ابنها الكبير «أدهم» لكرة الماء، وهو حاليًا يلعب في المنتخب المصري، بينما يلعب ابنهما الأصغر «آسر» الإسكواش: «بس ابني الصغير هيطلع ممثل.. هو بيمثل وبيغني دلوقتي».

كما تحدثت عن دوره كأب، قائلة إنه مثل الكثير من الآباء، الذين يعوضون غيابهم عن أبنائهم بالحب والحنان الزائد والدلع.