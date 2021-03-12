دينا داش تشارك متابعيها صور شهر العسل عبر «إنستجرام»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا تزال البلوجر دينا داش، تشارك متابعيها بأدق لحظات حياتها، تحديدا التفاصيل التي تعيشها خلال شهر العسل، الذي تحتفل به هذه الأيام.

وشاركت «داش» متابعيها، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، صورة جديدة تجمعها بزوجها، من شهر العسل، بعد زفافها مؤخرا.

ونشرت البلوجر، دينا داش، لقطات من داخل غرفتها بصحبة زوجها، حيث أظهرت اللقطة تواجدهما على وسادة.

كما ظهرت في بعض اللقطات وهي داخل حوض الاستحمام، وحمام السباحة.

وتفاعل المتابعون مع صور دينا، حيث أشاد بها البعض، بينما وجد البعض إنها صور خاصة ولا يصح عرضها.

تفاصيل حفل زفاف دينا داش

واحتفلت البلوجر دينا داش، شقيقة الفنان احمد داش، بحفل زفافها، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وتألقت العروس بفستان «كاب» دون أكمام، مكشوف الظهر، ومنفوش قليلًا من أسفل، وجاء مُرصع بفصوص اللولي، والتطريزات اللامعة، أشبه بفساتين أميرات «ديزني»، بتوقيع مصممة الأزياء مرام برهان، فضلًا عن اعتمادها على الشعر الويفي، بدرجات البُني، مع المكياج الترابي الداكن، بتوقيع دينا راغب.

وعلى الفور تفاعل الكثير من المتابعين مع تفاصيل حفل الزفاف، خاصة ظهور دينا وهي تشارك صديقاتها بالرقص، في حركات استعراضية مختلفة، مشيدين بإطلالتها وخفة ظلها.بينما انتقد البعض حفل الزفاف، والتفاعل الكبير عليه.

عقد قران دينا داش

ومنذ أسابيع، احتفلت الأنفلونسر الشهيرة بعقد قرانها، وسط أجواء عائلية؛ إذ ظهرت خلاله بإطلالة ساحرة، جعلتها حديث رواد السوشيال ميديا.

وأطلت العروس، خلال عقد قرانها، الذي جاء وسط أجواء عائلية، مرتدية فستان زفاف أبيض قصير، تميز بأكمام طويلة وشفافة، من توقيع مصممة الأزياء بسنت بدران، واعتمدت تسريحة الشعر الانسيابي، مع وضع الماكياج الأسموكي الذي تناسب مع لون بشرتها.