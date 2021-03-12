كندة علوش: مبحبش عمليات التجميل.. ومبخفش من التقدم في العمر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حلت الفنانة كندة علوش، ضيفة مع الإعلامية إنجي علي في برنامجها «أسرار النجوم»، كاشفة عن العديد من الأسرار في حياتها الشخصية.

وذكرت «إنجي» أنها لم تشعر بالخوف من التقدم في العمر، كما أنها لم تفكر في ذلك على الإطلاق، موضحة أن يوم عيد ميلادها لا يفرحها أو يخيفها من التقدم، فهي لم تعطِ لنفسها مساحة للتفكير في هذه النقطة.

وتابعت الفنانة السورية، خلال لقائها المذاع عبر إذاعة وقناة «نجوم F.M»، أنها قرأت قبل ذلك أن الطاقة والروح لا تتقدم في العمر، فيمكن أن تجلس مع شخص عمره 10 سنوات لكن روحه عجوزه، والعكس أيضًا، ووجهت نصيحة أنه لابد من المحافظة على النفس حتى تصبح طاقة إيجابية.

أما عن إجرائها عمليات التجميل، فقالت «كندة» إنها لا تحبها، لكن كل شخص لديه الحرية في الطريقة التي يهتم بها بنفسه وشكله.

لقاء سابق للفنانة كندة علوش

وقبل ذلك ظهرت الفنانة كندة علوش في برنامج «أبلة فاهيتا» الذي يذاع على قناة ON E، وتحدثت عن زواجها من الفنان عمرو يوسف، قائلة: «أنا مش أكبر من عمرو إحنا في نفس السن وهو أكبر شوية، كمان قالوا في الشائعات إزاى هيتجوز واحدة عندها عيال أنا معنديش أي عيال قبل عمرو عندى بنتى اسمها حياة من عمرو بس».

وتحدثت «كندة» أيضًا عن عدم خضوعها عمليات التجميل، مشيرة إلى أن بعض صورها التي تظهر فيها كما لو كانت خضعت لعمليات تجميل، هي صورة عادية واستخدمت فيها فلتر «إنستجرام»، وعن تعاملها مع جمهور ومعجبات الفنان عمرو يوسف، أوضحت «كندة» أن «المعجبة المؤدبة أنا مؤدبة معاها وفي بنات بتعاكسه على السوشيال ميديا، لكن بقى المعجبة اللى بتشوفه واحنا خارجين وتأخذها الحماسة أوى بتلاقى كلمة منى».